ОБРАЗОВАНИЕ Московский Архитектурный Институт / 2002-2008
(МАрхИ)
• Экстернат, архитектура
• Диплом специалиста (архитектор), 6 лет
Тема дипломной работы: Медиацентр
Российский Государственный Гуманитарный Университет / 1997 -2002
(РГГУ)
• Факультет истории искусств, дневное отделение
• Диплом специалиста (искусствовед), 5 лет
Тема дипломной работы: Идеи и проекты реконструкции исторических центров европейских городов в последней трети 20 века: стратегии постмодернизма, деконструктивизма и хай-тека.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• AutoCAD
• Photoshop
• CorelDraw
• 3DMax (рендер - VRay)
• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
• умение работать со СНиПами, ГОСТами и проч. нормативной документацией
• создание и выпуск проекта от буклета до рабочки
• работа со смежниками
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СЕРТИФИКАТЫ
• Свидетельство об окончании курсов по программе AutoCAD (2003)
• Свидетельство об окончании курсов по программе 3D Studio MAX (2004)
• Грамота за участие в студенческом конкурсе «Дом для звезды» (2004)
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ПУБЛИКАЦИИ
• участие в научной конференции МАрхИ (2007)
1. Современные «мегаполисы»: проблемы терминологии
2. Общественные здания: роль и место в современном городе
3. Практика открытых международных архитектурных конкурсов на примере Les Halles в Париже
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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ • английский, средний уровень (читаю, пишу, воспринимаю на слух без словаря)