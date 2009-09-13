Выполнение архитектурных чертежей от эскиза до рабочки

ОБРАЗОВАНИЕ Московский Архитектурный Институт / 2002-2008

(МАрхИ)

• Экстернат, архитектура

• Диплом специалиста (архитектор), 6 лет

Тема дипломной работы: Медиацентр

Российский Государственный Гуманитарный Университет / 1997 -2002

(РГГУ)

• Факультет истории искусств, дневное отделение

• Диплом специалиста (искусствовед), 5 лет

Тема дипломной работы: Идеи и проекты реконструкции исторических центров европейских городов в последней трети 20 века: стратегии постмодернизма, деконструктивизма и хай-тека.

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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• AutoCAD

• Photoshop

• CorelDraw

• 3DMax (рендер - VRay)

• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• умение работать со СНиПами, ГОСТами и проч. нормативной документацией

• создание и выпуск проекта от буклета до рабочки

• работа со смежниками

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СЕРТИФИКАТЫ

• Свидетельство об окончании курсов по программе AutoCAD (2003)

• Свидетельство об окончании курсов по программе 3D Studio MAX (2004)

• Грамота за участие в студенческом конкурсе «Дом для звезды» (2004)

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ПУБЛИКАЦИИ

• участие в научной конференции МАрхИ (2007)

1. Современные «мегаполисы»: проблемы терминологии

2. Общественные здания: роль и место в современном городе

3. Практика открытых международных архитектурных конкурсов на примере Les Halles в Париже

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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ • английский, средний уровень (читаю, пишу, воспринимаю на слух без словаря)