art-sandra

Александра Барчук art-sandraart-sandra
Опыт работы
03. 2008 — настоящее время — всеукраинское развлекательное издание «Своя игра» (ФЛП К. М. Мациевский, учредитель «Харьков — что, где, когда»)
Должность: литературный редактор
Обязанности:
— литературное редактирование и корректура эксклюзивных авторских статей и рекламных материалов, полный контроль над текстовым содержанием издания;
— написание авторских журналистских материалов.
06. 2007 — 03. 2008 — всеукраинское развлекательное издание
«Арт-Мозаика»
Должность: шеф-редактор
Обязанности:
— организация и руководство деятельностью коллектива редакции по разработке и производству макетов издания, согласование работы творческих (редакторы полос) и технических (верстальщики, корректоры) работников, а также обеспечение оперативной связи редакции с представителями рекламной службы и других СМИ;
— разработка и планирование каждого номера издания, распределение тем среди редакторов полос для подготовки материалов;
— подготовка и проведение всех мероприятий редакции (планерки, собрания, обсуждения, советы, коллегии и пр.);
— редактирование текстов каждого номера издания, включая подготовленные редакторами компиляции, эксклюзивные авторские статьи, рекламные материалы и полный контроль за текстовым и иллюстративным материалом;
— работа с редакторами полос над новыми рубриками в формате и стиле издания, помощь в поиске материалов и экспертов;
— налаживание контактов с представителями шоу-бизнеса, развлекательными заведениями города.
Образование
Полное высшее (диплом магистра филологического факультета (специальность — журналистика) ХНУ им. В. Н. Каразина)
Владение иностранными языками
Английский — базовые знания