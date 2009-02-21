art-sandra

Опыт работы

03. 2008 — настоящее время — всеукраинское развлекательное издание «Своя игра» (ФЛП К. М. Мациевский, учредитель «Харьков — что, где, когда»)

Должность: литературный редактор

Обязанности:

— литературное редактирование и корректура эксклюзивных авторских статей и рекламных материалов, полный контроль над текстовым содержанием издания;

— написание авторских журналистских материалов.

06. 2007 — 03. 2008 — всеукраинское развлекательное издание

«Арт-Мозаика»

Должность: шеф-редактор

Обязанности:

— организация и руководство деятельностью коллектива редакции по разработке и производству макетов издания, согласование работы творческих (редакторы полос) и технических (верстальщики, корректоры) работников, а также обеспечение оперативной связи редакции с представителями рекламной службы и других СМИ;

— разработка и планирование каждого номера издания, распределение тем среди редакторов полос для подготовки материалов;

— подготовка и проведение всех мероприятий редакции (планерки, собрания, обсуждения, советы, коллегии и пр.);

— редактирование текстов каждого номера издания, включая подготовленные редакторами компиляции, эксклюзивные авторские статьи, рекламные материалы и полный контроль за текстовым и иллюстративным материалом;

— работа с редакторами полос над новыми рубриками в формате и стиле издания, помощь в поиске материалов и экспертов;

— налаживание контактов с представителями шоу-бизнеса, развлекательными заведениями города.

Образование

Полное высшее (диплом магистра филологического факультета (специальность — журналистика) ХНУ им. В. Н. Каразина)

Владение иностранными языками

Английский — базовые знания