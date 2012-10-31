QA (Тестирование) - Ломаю полностью :)

Хотел бы предложить свою кандидатуру, в качестве неотъемлемой позиции

в любой разработке ПО - специалист по тестированию (QA)

Опыт работы более 7 лет в сфере тестирования ПО.

"Найти bugs и обезвредить" - вот мой лозунг при занятие любимым делом :)

Истреблял проблемы и побеждал в боях с:

- мобильными сервисами

- программами для коммуникаторов

- web

- desktop приложениями

- db

Прошел тропу войны от Tester -> QA Engineer-> Senior QA Engineer

Всегда готов дать бой жукам в любое время дня и ночи.

Если вдруг вам как раз не хватает эксперта в данном направление - буду

рад сотрудничеству.

Большой список пойманных багов - гарантирую.

Часть проектов на которых мне удалось работать, можно посмотреть на

http://www.free-lance.ru/users/art-skybusiness