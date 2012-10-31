art-skybusiness

Игорь art-skybusinessart-skybusiness
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
QA (Тестирование) - Ломаю полностью :)
Хотел бы предложить свою кандидатуру, в качестве неотъемлемой позиции
в любой разработке ПО - специалист по тестированию (QA)
Опыт работы более 7 лет в сфере тестирования ПО.
"Найти bugs и обезвредить" - вот мой лозунг при занятие любимым делом :)
Истреблял проблемы и побеждал в боях с:
- мобильными сервисами
- программами для коммуникаторов
- web
- desktop приложениями
- db
Прошел тропу войны от Tester -> QA Engineer-> Senior QA Engineer
Всегда готов дать бой жукам в любое время дня и ночи.
Если вдруг вам как раз не хватает эксперта в данном направление - буду
рад сотрудничеству.
Большой список пойманных багов - гарантирую.
Часть проектов на которых мне удалось работать, можно посмотреть на
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