Видео монтаж презентаций, озвучка видеороликов, создания оригинальной музыки, саунд дизайн для вашей рекламы

Привет "Art-sound" мой фирменный логин здесь на веблансере , я занимаюсь обработкой видео, созданием рекламной, фоновой музыки, озвучкой рекламы, не сложным монтажом видео . Также чистка аудио, видео записей , добавление шумов и эфектов . Есть своя онлайн студия звука - Хит Мастер.

Примеры работ на канале ютуб "студия Хит Мастер"

https://www.youtube.com/channel/UCz6WjZ9o7JIPJ2B--C5JRfw?view_as=public

Примеры работ в инстаграмм https://www.instagram.com/hit.master/