art-sound

Фёдор art-sound

 
46 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видео монтаж презентаций, озвучка видеороликов, создания оригинальной музыки, саунд дизайн для вашей рекламы

Привет "Art-sound" мой фирменный логин здесь на веблансере , я занимаюсь обработкой видео, созданием рекламной, фоновой музыки, озвучкой  рекламы, не сложным монтажом видео . Также  чистка аудио, видео записей , добавление шумов и эфектов . Есть своя онлайн студия звука - Хит Мастер.

Примеры работ на канале ютуб  "студия Хит Мастер"

https://www.youtube.com/channel/UCz6WjZ9o7JIPJ2B--C5JRfw?view_as=public

Примеры работ в инстаграмм  https://www.instagram.com/hit.master/

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$3/час
от $6
нет рейтинга