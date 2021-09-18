Видео монтаж презентаций, озвучка видеороликов, создания оригинальной музыки, саунд дизайн для вашей рекламы
Привет "Art-sound" мой фирменный логин здесь на веблансере , я занимаюсь обработкой видео, созданием рекламной, фоновой музыки, озвучкой рекламы, не сложным монтажом видео . Также чистка аудио, видео записей , добавление шумов и эфектов . Есть своя онлайн студия звука - Хит Мастер.
Примеры работ на канале ютуб "студия Хит Мастер"
https://www.youtube.com/channel/UCz6WjZ9o7JIPJ2B--C5JRfw?view_as=public
Примеры работ в инстаграмм https://www.instagram.com/hit.master/
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Портфолио
- Современная музыка для рекламы275 просмотров
- Музыка для рекламы в современном стиле250 просмотров
- Простой видео ряд с оригинальной музыкой164 просмотра
- Рекламная музыка268 просмотров
- Музыка для песни, видео ряда271 просмотр
- Музыка для рекламного ролика, корпоративная музыка165 просмотров
- Озвучка, добавление музыкального фона и эффектов190 просмотров
- Аранжировка на вашу акапеллу249 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$3/час
от $6
нет рейтинга