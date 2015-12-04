Кристина Горбунова art-world3dart-world3d
32 годаРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
3D-визуализация интерьеров и экстерьеров
Меня зовут Горбунова Кристина. Я имею высшее образование по специальности дизайн среды. Сейчас работаю дизайнером в строительной фирме.Успешно закончила курсы по 3D-визуализации, продолжаю развиваться и совершенствоваться, потому что это мне приносит удовольствие. Я ищу интересных дизайнеров/архитекторов, чтобы начать с ними долгосрочное сотрудничество. Если у вас есть вопросы пожалуйста пишите мне или звоните. Буду рада помочь!
Тел. 89514758774
Почта: [email protected]
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Портфолио
- Моделирование110 просмотров
- Визуализация экстерьер127 просмотров
- Визуализация интерьер151 просмотр