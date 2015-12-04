3D-визуализация интерьеров и экстерьеров

Меня зовут Горбунова Кристина. Я имею высшее образование по специальности дизайн среды. Сейчас работаю дизайнером в строительной фирме.Успешно закончила курсы по 3D-визуализации, продолжаю развиваться и совершенствоваться, потому что это мне приносит удовольствие. Я ищу интересных дизайнеров/архитекторов, чтобы начать с ними долгосрочное сотрудничество. Если у вас есть вопросы пожалуйста пишите мне или звоните. Буду рада помочь!

Тел. 89514758774

Почта: [email protected]