Добро пожаловать!
Я иллюстратор, работаю с растровыми и векторными изображениями, ознакомлен с Illustrator и Photoshop, люблю рисовать от руки. Хорошо копирую чужие стили и техники, поэтому обязательно приводите образцы понравившихся вам картинок - я постараюсь все сделать в полном соответствии с вашими ожиданиями.
Портфолио
- Вечер на заброшенном полустанке в прерии190 просмотров
- Дом. Вектор219 просмотров
- Пионер181 просмотр
- Полярный исследователь. Вектор316 просмотров
- Городская улица. Вектор1881 просмотр
- Неизвестные монстры233 просмотра
- Черно-белый монстр185 просмотров
- Рыба180 просмотров
- Акула с больным зубом231 просмотр
- Монстр171 просмотр
Иллюстрации и Рисунки
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