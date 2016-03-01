art2013

Артем art2013

 
38 летМолдова/Штефан-Водэ
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Добро пожаловать!

Я иллюстратор, работаю с растровыми и векторными изображениями, ознакомлен с Illustrator и Photoshop, люблю рисовать от руки. Хорошо копирую чужие стили и техники, поэтому обязательно приводите образцы понравившихся вам картинок - я постараюсь все сделать в полном соответствии с вашими ожиданиями.

IllustratorPhotoshop
Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
#2096
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 24 часов
#3762