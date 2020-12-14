art211090symb200

Личный помощник онлайн-предпринимателя

ФИО:Петров Артур Александрович

Возраст: 29 лет

Город проживания: Чебоксары

(Время московское)

Моб.тел.:8-952-024-23-38

E-mail: [email protected]

Telegram, W/A, Viber: +89520242338

Skype: art211090symb2008

Визитка: http://project2518303.tilda.ws/

Моейпортфолио: https://clck.ru/NeX6x

Ссылка на социальные сети:

https://vk.com/id596012362

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006837406715

https://www.instagram.com/arturpetrov990/

Основные:

Создание контента

1. Умение монтировать видео в Movavi, AdobePremierePro.

2. Умение работать с программами захвата экрана (obs_studio,bandicam).

3. Базовые знания по работе в Photoshop.

4. Базовые знания по работе с фототехникой.

5. Умение работать с бесплатными графическимионлайн-инструментами – Canva, Crello.

6. Умение работать с конструкторами LandingPage (работал в «Tilda.ws»).

7. Умение создавать презентации.

8. Умение работать с основными офисными пакетами.

9. Умение работать с сервисами Google (Google.Диск, Gmail, Google.Фото,Google.Таблицы,Google.Документы,Google.Форма, Google.Презентация, Google.Календарь).

Обработка контента

10. Умение работать с технической и визуальнойсоставляющей вебинара – создание вебинара на базе pruffme,описание, создание обложки; подготовка материала – презентация, музыка,

видеоролики; модерирование вебинара.

11. Умение создавать и оформлять канал на Youtube(создание обложки канала, загрузка видео, описание видео, установка параметров

видео, работа с тегами).

12. Занимаюсь грамотной транскрибацией аудио и видеодля публикаций статей в соц.сетях (работа в сервисах Google.Docs,Speechpad.ru ианалогичных).

Работа с рекламой и социальными сетями

13. Базовые знания по запуску контекстной рекламы(запускал рекламную кампанию в Яндекс.Директ,Google.Adwords).

14. Умение работать с планировщиками публикаций всоциальных сетях (SMMPlanner и аналогичные).

15. Умение работать с ВК-приложениями авторассылки (Гамаюн, Senler ианалогичные).

16. Умение работать с сервисами автоматической рассылкиe-mail (Getrsponse,Sendplus и аналогичные).

17. Умение создавать аккаунты в ВКонтакте, Instagram,Facebook (создание страницы, определениеее типа – блог, бизнес; наполнение ее контентом, работа с хэштегами).

18. Умение создавать сообщества/мероприятия в ВКонтакте (работа с внешним видомсообщества, работа с контентной частью сообщества-написание статей, пресс- и

пост-релизов).

Личностные качества

· Трудолюбие

·Коммуникабельность

·Стрессоустойчивость

·Неконфликтность

·Доброжелательность

·Вежливость

·Пунктуальность

·Ответственность

·Быстроепринятие верных решений в стрессовых ситуациях

· Позитивность

✔Недостаток опыта на начальном этапе компенсирую большим объемом работы.