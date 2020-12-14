art211090symb200

ФИО:Петров Артур Александрович
Возраст: 29 лет
Город проживания: Чебоксары
(Время московское)
Моб.тел.:8-952-024-23-38
E-mail: [email protected]
Telegram, W/A, Viber: +89520242338
Skype: art211090symb2008
Визитка: http://project2518303.tilda.ws/
Моейпортфолио: https://clck.ru/NeX6x
Ссылка на социальные сети:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006837406715
https://www.instagram.com/arturpetrov990/
Основные:
Создание контента
1. Умение монтировать видео в Movavi, AdobePremierePro.
2. Умение работать с программами захвата экрана (obs_studio,bandicam).
3. Базовые знания по работе в Photoshop.
4. Базовые знания по работе с фототехникой.
5. Умение работать с бесплатными графическимионлайн-инструментами – Canva, Crello.
6. Умение работать с конструкторами LandingPage (работал в «Tilda.ws»).
7. Умение создавать презентации.
8. Умение работать с основными офисными пакетами.
9. Умение работать с сервисами Google (Google.Диск, Gmail, Google.Фото,Google.Таблицы,Google.Документы,Google.Форма, Google.Презентация, Google.Календарь).
Обработка контента
10. Умение работать с технической и визуальнойсоставляющей вебинара – создание вебинара на базе pruffme,описание, создание обложки; подготовка материала – презентация, музыка,
видеоролики; модерирование вебинара.
11. Умение создавать и оформлять канал на Youtube(создание обложки канала, загрузка видео, описание видео, установка параметров
видео, работа с тегами).
12. Занимаюсь грамотной транскрибацией аудио и видеодля публикаций статей в соц.сетях (работа в сервисах Google.Docs,Speechpad.ru ианалогичных).
Работа с рекламой и социальными сетями
13. Базовые знания по запуску контекстной рекламы(запускал рекламную кампанию в Яндекс.Директ,Google.Adwords).
14. Умение работать с планировщиками публикаций всоциальных сетях (SMMPlanner и аналогичные).
15. Умение работать с ВК-приложениями авторассылки (Гамаюн, Senler ианалогичные).
16. Умение работать с сервисами автоматической рассылкиe-mail (Getrsponse,Sendplus и аналогичные).
17. Умение создавать аккаунты в ВКонтакте, Instagram,Facebook (создание страницы, определениеее типа – блог, бизнес; наполнение ее контентом, работа с хэштегами).
18. Умение создавать сообщества/мероприятия в ВКонтакте (работа с внешним видомсообщества, работа с контентной частью сообщества-написание статей, пресс- и
пост-релизов).
Личностные качества
· Трудолюбие
·Коммуникабельность
·Стрессоустойчивость
·Неконфликтность
·Доброжелательность
·Вежливость
·Пунктуальность
·Ответственность
·Быстроепринятие верных решений в стрессовых ситуациях
· Позитивность
✔Недостаток опыта на начальном этапе компенсирую большим объемом работы.