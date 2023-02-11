Сделаю для вас видеоролик на заказ. Промо-ролик, слайдшоу из ваших фотографий или видеопоздравление.

Видео, что я снимал в путешествиях, решено было положить на музыку. Так я познакомился с видеоредактором Camtasia. Потом добавился еще VSDC Free Video Editor, но самое интересное началось, когда я начал осваивать Sony Vegas. Кроме видео из путешествий, меня заинтересовали слайдшоу из фотографий, а в Вегасе можно было делать очень интересные и красивые слайдшоу. Так появилось несколько клипов, которые я сделал на песни, которые мне нравились. А потом мне стало интересно делать ролики на песни, которые мне нравятся, но не имеют официального клипа. Был и опыт создания видеопоздравлений, в виде слайдшоу, и в виде нарезки отдельных видеофрагментов. мне попалось на глаза объявление об обучении. Речь шла о создании продающих видео с использованием Vegas Pro. Я записался, прошел обучение и заинтересовался дальнейшей учебой. Я углубился в программу After Effects, она позволяет делать гораздо более сложные и красивые ролики, чем Вегас.