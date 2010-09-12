Веб дизайнер, веб мастер, верстальщик, ростов-на-дону

Создание сайтов, продвижение и раскрутка, индивидуальный дизайн, баннеры, флэш-приложения.

навыки в областях:

веб-программирование ASP.net, SQL, Html, ActionScript (Flash)

веб-дизайн PhotoShop, Corel, Flash, LightWave(3d-max)

полиграфия Illustrator, InDesign, PhotoShop, Corel,

Образование высшее

опыт работы 5 лет

НЕ предлагать работу в студии, работаю удаленно как фри-лансер.

Проживаю в Ростове-на-Дону

тел 8 928 7600313

QIP - 582626051 - (voron)

[email protected]