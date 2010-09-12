Веб дизайнер, веб мастер, верстальщик, ростов-на-дону
Создание сайтов, продвижение и раскрутка, индивидуальный дизайн, баннеры, флэш-приложения.
навыки в областях:
веб-программирование ASP.net, SQL, Html, ActionScript (Flash)
веб-дизайн PhotoShop, Corel, Flash, LightWave(3d-max)
полиграфия Illustrator, InDesign, PhotoShop, Corel,
Образование высшее
опыт работы 5 лет
НЕ предлагать работу в студии, работаю удаленно как фри-лансер.
Проживаю в Ростове-на-Дону
тел 8 928 7600313
QIP - 582626051 - (voron)
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