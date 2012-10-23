Навыки:
- Adobe(Photoshop, FireWorks, Illustrator, InDesign), CorelDraw. - 8 лет работы дизайнером в сфере рекламы.
- HTML, CSS, jQuery.
- Вёрстка любой сложности.
- Кроссбраузерная верстка, любая необходимая.
- Адаптация/внедрение-плагинов.
- HTML верстка e-mail писем.
- Аккуратный, логичный код. Знаком с принципами БЭМ верстки.
- Базовое понимание ООП, и php. (нахожусь в процессе обучения, есть опыт работы с настройки лэндингов.)
- Соблюдение сроков.
- Качественная работа.
- Держу в курсе дела.
Предпочитаю прямую оплату на банковский счет.
Заявки на почту [email protected] .
в данный момент рассматриваю место работы с полной занятостью.
Примеры моей верстки можно посмотреть на сайте вангер.рф в разделе портфолио от 2011 года.