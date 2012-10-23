Web developer, HTML, CSS, JQuery.

Навыки:

- Adobe(Photoshop, FireWorks, Illustrator, InDesign), CorelDraw. - 8 лет работы дизайнером в сфере рекламы.

- HTML, CSS, jQuery.

- Вёрстка любой сложности.

- Кроссбраузерная верстка, любая необходимая.

- Адаптация/внедрение-плагинов.

- HTML верстка e-mail писем.

- Аккуратный, логичный код. Знаком с принципами БЭМ верстки.

- Базовое понимание ООП, и php. (нахожусь в процессе обучения, есть опыт работы с настройки лэндингов.)

- Соблюдение сроков.

- Качественная работа.

- Держу в курсе дела.

Предпочитаю прямую оплату на банковский счет.

Заявки на почту [email protected] .

в данный момент рассматриваю место работы с полной занятостью.

Примеры моей верстки можно посмотреть на сайте вангер.рф в разделе портфолио от 2011 года.