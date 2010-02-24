Николаева Вероника Анатольевна
Профессиональный графический дизайнер, иллюстратор, Москва.
Вошла в топ-100 Рейтинга русского дизайна за 2009 год:
http://kak.ru/news/today/a10190/
Опыт работы с 2000 года, в том числе с известными компаниями:
«Pepsi-Cola», «Марриотт», «Президент-отель», ООО «Русский Алкоголь» и тд.
Художественные работы находятся в музеях и частных коллекциях в разных странах.
Специализация:
Концептуальный дизайн, дизайн с включением иллюстраций
эксклюзивная полиграфия (VIP открытки/приглашения, буклеты, брошюры, каталоги)
календари (настенные)
айдентика (логотип, фирменный стиль)
этикетка / упаковка
дизайн сайтов
сотрудничаю с типографиями (и с отделом пре-пресса), поэтому, кроме разработки дизайна, вы можете получить готовую продукцию.
Условия сотрудничества на основе free-lance:
Предоплата 50% (вносится до начала работы, с большими проектами оплата поэтапно).
Четкое ТЗ (техническое задание) (отклонение от ТЗ в разумных пределах).
Возможно заключение договора.
Возможна работа в офисе на постоянной основе.
Цены и сроки:
После ознакомления с ТЗ (до этого примерная стоимость и сроки проекта, отклонения возможны как в меньшую, так и в большую сторону).
Оплата:
Наличные,
Счет в ВТБ 24.
В Интернете:
Персональный сайт: www.art-veronika.com
Фриланс-сайт: http://freelance.ru/users/veronika_nicolaeva/
Дизайн и художественные галереи:
http://www.coroflot.com/public/individual_details.asp?job_seeker_id=156296&t=&keywords=veronika+nicolaeva&is_featured=%2D1&&page_no=&c=1
(станковая графика, иллюстрации, графический дизайн)
http://www.artonline.ru/artist_gallery/colorcat
Россия (станковая графика)
(графический дизайн, иллюстрации)
http://graphic.org.ru/nikolaeva.html
Россия (станковая графика, иллюстрации)
http://www.behance.net/Search?category=projects&main-search=nicolaeva+veronika&realm=0
(графический дизайн, иллюстрации)
http://www.artists.de/Veronika_Nicolaeva.html
Германия (станковая графика)
http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=4321&idg=0&user_serie=0
Россия (станковая графика)
http://www.artstrana.com/index.php?lan=0&page=10&avtr=%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E0%20%C2%E5%F0%EE%ED%E8%EA%E0
(станковая графика)
http://www.art-centre.ru/gallery/nikolaeva/
(станковая графика)
Резюме:
Образование- высшее художественное, специальность – архитектура.
Имеются работы в области графического дизайна, станковой графики, книжной и журнальной иллюстрации, сценографии и перформанса. Ряд выставок в России и за рубежом. Картины находятся в частных коллекциях России, Швеции, Германии, Великобритании. Участник международных конкурсов по графическому дизайну и иллюстрации. Автор ряда клубных шоу в клубах Санкт-Петербурга и Москвы.
Сотрудничество с издательством «Питер» - художник-иллюстратор журналов «Мир Internet» и BYTE», Издательством «Молодой Петербург »- художник иллюстратор поэтических сборников;
«Академия А. Левшинова» - логотипы, эмблемы, дизайн рекламных материалов;
Выставочная деятельность, перформансы.
Сценография - проект шоу для «Казино Конти», Санкт-Петербург,
Опыт работы (графический дизайн):
2000-2001-Корпорация «Престиж»,Санкт-Петербург,
(дизайн и верстка информационно-художественного журнала «Своя Лепта», рекламный дизайн)
2001-2002-Рекламное агенство «Арт-Индустрия»,Санкт-Петербург,
(дизайн, полиграфия, дизайн интерьера поездов)
2002 – 2003 - Издательство «МФИН» (в настоящее время «Фабрика цвета») Санкт – Петербург,
( дизайн малоформатной продукции, полиграфия)
2003 – Брендинговое агенство «Сольдис» Москва,
(дизайн упаковки, брендинг, креативный дизайн)
2004 – 2005 –Издательство «Проксима», Москва,
(дизайн, полиграфия)
2005 – Холдинг ООО «Русский Алкоголь», Москва,
(дизайн этикетки, фирменный стиль компаниии, полиграфия)
2006 – 2007 –Издательство «Спец - Адрес», Москва,
(креативный дизайн, полиграфия)
2007 – 2008 – ООО «Спутник – Айсик», Москва.
(фирменный стиль компании, полиграфия)
Работа с рядом компаний на основе free – lance.
Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe ImageReady, Microsoft PowerPoint, CorelDraw, Quark XPress, Adobe Flash.
Портфолио
- Нейминг, логотип, фирменный стиль438 просмотров
- Дизайн диджипака (трея) для CD/DVD401 просмотр
- Брошюра, расположенная внутри трея.348 просмотров
- Брошюра в 112 полос442 просмотра
- Диджипак и CD-диск400 просмотров
- Буклет в 12 полос для диджипака365 просмотров
- 12-полосный буклет для туркомпании "Рострэвел"395 просмотров
- Книга "Дом Берендея" для музея в г.Переславль –З415 просмотров
- Дизайн деловой канцелярской продукции (ремикс)430 просмотров
- Обложки тетрадей (ремикс)438 просмотров
- Обложки журналов484 просмотра