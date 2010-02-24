Графический дизайнер, арт-директор, иллюстратор

Николаева Вероника Анатольевна

Профессиональный графический дизайнер, иллюстратор, Москва.

Вошла в топ-100 Рейтинга русского дизайна за 2009 год:

http://kak.ru/news/today/a10190/

Опыт работы с 2000 года, в том числе с известными компаниями:

«Pepsi-Cola», «Марриотт», «Президент-отель», ООО «Русский Алкоголь» и тд.

Художественные работы находятся в музеях и частных коллекциях в разных странах.

Специализация:

Концептуальный дизайн, дизайн с включением иллюстраций

эксклюзивная полиграфия (VIP открытки/приглашения, буклеты, брошюры, каталоги)

календари (настенные)

айдентика (логотип, фирменный стиль)

этикетка / упаковка

дизайн сайтов

сотрудничаю с типографиями (и с отделом пре-пресса), поэтому, кроме разработки дизайна, вы можете получить готовую продукцию.

Условия сотрудничества на основе free-lance:

Предоплата 50% (вносится до начала работы, с большими проектами оплата поэтапно).

Четкое ТЗ (техническое задание) (отклонение от ТЗ в разумных пределах).

Возможно заключение договора.

Возможна работа в офисе на постоянной основе.

Цены и сроки:

После ознакомления с ТЗ (до этого примерная стоимость и сроки проекта, отклонения возможны как в меньшую, так и в большую сторону).

Оплата:

Наличные,

Счет в ВТБ 24.

В Интернете:

Персональный сайт: www.art-veronika.com

Фриланс-сайт: http://freelance.ru/users/veronika_nicolaeva/

Дизайн и художественные галереи:

http://www.coroflot.com/public/individual_details.asp?job_seeker_id=156296&t=&keywords=veronika+nicolaeva&is_featured=%2D1&&page_no=&c=1

(станковая графика, иллюстрации, графический дизайн)

http://www.artonline.ru/artist_gallery/colorcat

Россия (станковая графика)

http://www.cpluv.com/colorcat

(графический дизайн, иллюстрации)

http://graphic.org.ru/nikolaeva.html

Россия (станковая графика, иллюстрации)

http://www.behance.net/Search?category=projects&main-search=nicolaeva+veronika&realm=0

(графический дизайн, иллюстрации)

http://www.artists.de/Veronika_Nicolaeva.html

Германия (станковая графика)

http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=4321&idg=0&user_serie=0

Россия (станковая графика)

http://www.artstrana.com/index.php?lan=0&page=10&avtr=%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E0%20%C2%E5%F0%EE%ED%E8%EA%E0

(станковая графика)

http://www.art-centre.ru/gallery/nikolaeva/

(станковая графика)

Резюме:

Образование- высшее художественное, специальность – архитектура.

Имеются работы в области графического дизайна, станковой графики, книжной и журнальной иллюстрации, сценографии и перформанса. Ряд выставок в России и за рубежом. Картины находятся в частных коллекциях России, Швеции, Германии, Великобритании. Участник международных конкурсов по графическому дизайну и иллюстрации. Автор ряда клубных шоу в клубах Санкт-Петербурга и Москвы.

Сотрудничество с издательством «Питер» - художник-иллюстратор журналов «Мир Internet» и BYTE», Издательством «Молодой Петербург »- художник иллюстратор поэтических сборников;

«Академия А. Левшинова» - логотипы, эмблемы, дизайн рекламных материалов;

Выставочная деятельность, перформансы.

Сценография - проект шоу для «Казино Конти», Санкт-Петербург,

Опыт работы (графический дизайн):

2000-2001-Корпорация «Престиж»,Санкт-Петербург,

(дизайн и верстка информационно-художественного журнала «Своя Лепта», рекламный дизайн)

2001-2002-Рекламное агенство «Арт-Индустрия»,Санкт-Петербург,

(дизайн, полиграфия, дизайн интерьера поездов)

2002 – 2003 - Издательство «МФИН» (в настоящее время «Фабрика цвета») Санкт – Петербург,

( дизайн малоформатной продукции, полиграфия)

2003 – Брендинговое агенство «Сольдис» Москва,

(дизайн упаковки, брендинг, креативный дизайн)

2004 – 2005 –Издательство «Проксима», Москва,

(дизайн, полиграфия)

2005 – Холдинг ООО «Русский Алкоголь», Москва,

(дизайн этикетки, фирменный стиль компаниии, полиграфия)

2006 – 2007 –Издательство «Спец - Адрес», Москва,

(креативный дизайн, полиграфия)

2007 – 2008 – ООО «Спутник – Айсик», Москва.

(фирменный стиль компании, полиграфия)

Работа с рядом компаний на основе free – lance.

Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe ImageReady, Microsoft PowerPoint, CorelDraw, Quark XPress, Adobe Flash.