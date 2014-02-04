Кандаратцева Екатерина Алексеевна
Желаемая должность: Дизайнер-иллюстратор
Зарплата: По договоренности
Тип работы: Не имеет значения
Место работы: не имеет значения
Ф.И.О.: Кандаратцева Екатерина Алексеевна
Электронная почта: [email protected]
Другие контакты: icq 630969632
Личная информация
Город проживания: Екатеринбург
Район проживания: Екатеринбург
Образование: Высшее
Дата рождения: 6 января 1989 г. (23 года)
Пол: женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Гражданство: Россия
Опыт работы
Период работы: С февраля 2012 по июль 2012 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
Должностные обязанности: Выпускная квалификационная работа, «Дизайн в презентации научных открытий: инфографика как инструмент коммуникации»,
диссертация, проектная идея - медицинский портал контроля здоровья
Период работы: С декабря 2011 по январь 2012 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
Должностные обязанности: Написание статьи с последующей публикацией,
«Научное «безобразие»: инфографика в презентации научных открытий»,
авторский материал статьи, верстка
Период работы: С июля 2011 по август 2011 года
Должность: Дизайнер-иллюстратор (Частичная занятость)
В организации: Индивидуальный заказ, г.Екатеринбург
Должностные обязанности: Графическое решение летней веранды (ручная графика)
Период работы: С мая 2011 по июнь 2011 года
Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)
В организации: Индивидуальный заказ, г.Екатеринбург
Должностные обязанности: Разработка нейминга, айдентики для группы молодых дизайнеров формаТЫ, сувенирная продукция, анимация лого, сопроводительная графика
Период работы: С марта 2011 по апрель 2011 года
Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)
В организации: Индивидуальный заказ
Должностные обязанности: Разработка айдентики (вариации логотипа), сопроводительная графика для фестиваля дизайна в Екатеринбурге в 2012 году
Период работы: С сентября 2010 по октябрь 2010 года
Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)
Должностные обязанности: Разработка нейминга, логотипа, сопроводительной графики для производителя натуральных продуктов Урала
Образование
Учебное заведение: Уральская государственная архитектурно-художественная академия (Екатеринбург)
Дата окончания: Июнь 2010 года
Факультет: Дизайна
Специальность: Графический дизайнер (бакалавр)
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Магистратура
Учебное заведение: Уральская государственная архитектурно-художественная академия, г. Екатеринбург
Продолжительность: 2 года
Дата окончания: Июль 2012 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Компьютерные навыки: Знание компьютерных программ:
Corel DrawX3, AdobePhotoshopCS3, AdobeIllustratorCS3, Adobe Flash CS3.
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Дополнительная информация
Рекомендации и ссылки: Портфолио: http://www.wix.com/artkatrine/kandaratceva#!
http://ekaterinakandaratceva.a5.ru/#/Главная
Ключевые навыки и достижения: Знание компьютерных программ:
Corel DrawX3, AdobePhotoshopCS3, AdobeIllustratorCS3, Adobe Flash CS3;
ручная графика (разные стилистики)
фотография
Дополнительные сведения: Желание развиваться профессионально, ответственность, работоспособность,
постоянное стремление к изучению дизайна, достижение практических целей, нацеленность на результат
Занятия в свободное время: Ручная графика, самообразование
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