Работа в различных графических стилях, ручная графика, инфографика

Кандаратцева Екатерина Алексеевна

Желаемая должность: Дизайнер-иллюстратор

Зарплата: По договоренности

Тип работы: Не имеет значения

Место работы: не имеет значения

Ф.И.О.: Кандаратцева Екатерина Алексеевна

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: icq 630969632

Личная информация

Город проживания: Екатеринбург

Район проживания: Екатеринбург

Образование: Высшее

Дата рождения: 6 января 1989 г. (23 года)

Пол: женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Гражданство: Россия

Опыт работы

Период работы: С февраля 2012 по июль 2012 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

Должностные обязанности: Выпускная квалификационная работа, «Дизайн в презентации научных открытий: инфографика как инструмент коммуникации»,

диссертация, проектная идея - медицинский портал контроля здоровья

Период работы: С декабря 2011 по январь 2012 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

Должностные обязанности: Написание статьи с последующей публикацией,

«Научное «безобразие»: инфографика в презентации научных открытий»,

авторский материал статьи, верстка

Период работы: С июля 2011 по август 2011 года

Должность: Дизайнер-иллюстратор (Частичная занятость)

В организации: Индивидуальный заказ, г.Екатеринбург

Должностные обязанности: Графическое решение летней веранды (ручная графика)

Период работы: С мая 2011 по июнь 2011 года

Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)

В организации: Индивидуальный заказ, г.Екатеринбург

Должностные обязанности: Разработка нейминга, айдентики для группы молодых дизайнеров формаТЫ, сувенирная продукция, анимация лого, сопроводительная графика

Период работы: С марта 2011 по апрель 2011 года

Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)

В организации: Индивидуальный заказ

Должностные обязанности: Разработка айдентики (вариации логотипа), сопроводительная графика для фестиваля дизайна в Екатеринбурге в 2012 году

Период работы: С сентября 2010 по октябрь 2010 года

Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)

Должностные обязанности: Разработка нейминга, логотипа, сопроводительной графики для производителя натуральных продуктов Урала

Образование

Учебное заведение: Уральская государственная архитектурно-художественная академия (Екатеринбург)

Дата окончания: Июнь 2010 года

Факультет: Дизайна

Специальность: Графический дизайнер (бакалавр)

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Магистратура

Учебное заведение: Уральская государственная архитектурно-художественная академия, г. Екатеринбург

Продолжительность: 2 года

Дата окончания: Июль 2012 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Компьютерные навыки: Знание компьютерных программ:

Corel DrawX3, AdobePhotoshopCS3, AdobeIllustratorCS3, Adobe Flash CS3.

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Рекомендации и ссылки: Портфолио: http://www.wix.com/artkatrine/kandaratceva#!

http://ekaterinakandaratceva.a5.ru/#/Главная

Ключевые навыки и достижения: Знание компьютерных программ:

Corel DrawX3, AdobePhotoshopCS3, AdobeIllustratorCS3, Adobe Flash CS3;

ручная графика (разные стилистики)

фотография

Дополнительные сведения: Желание развиваться профессионально, ответственность, работоспособность,

постоянное стремление к изучению дизайна, достижение практических целей, нацеленность на результат

Занятия в свободное время: Ручная графика, самообразование