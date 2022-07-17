art_markovv

Инженер конструктор

Привет! Расскажу немного про себя. В учебное время проходил практики в различных конструкторских бюро. После окончания учёбы проработал в производстве по изготовлению корпусов (и не только) из листового металла более трех лет. Занимался различными проектами: от обычных кронштейнов и оснасток до терминалов оплаты, постаматов, турникетов, интерактивных столов и киосков, не говоря уже о проектировании мебели из листового металла.

Так же есть опыт работы с кухонной и бытовой мебелью из дерева в том числе и планировкой квартир, офисов и библиотек итд.

На производстве занимался проектированием и запуском в работу различных изделий из дерева и листового металла. Отслеживал и контролировал процесс изготовления, запущенных мною и другими конструкторами, изделий. Делал пусконаладочные работы ЧПУ станков. Занимался внедрением автоматизации в производство путем изучения новых знаний и технологий. Также занимался организацией работы отдела конструкторов и управлением внутренней документации конструкторского отдела.

Кроме всего прочего занимался настройкой и составлением программ на станки немецкой фирмы TRUMPH. Это гибочные станки и лазерная резка по металлу.

Так же в распоряжении были деревообрабатывающие станки немецкой фирмы Holz-Her.

Ну и знаком со многими лазерными станками и планшетными принтерами.

За всё это время знания в программе SolidWorks перешли за уровень - очень хорошо. Вплоть до того, что занимался написанием различных макросов для автоматизации действий в SolidWorks.

В данное время готов в свободное время взяться за различные проекты не зависимо от объема.

Сделаю 3D-модели любых изделий по вашим чертежам или наброскам, а также чертежи на отрисованную деталь или изделие. Работаю в программной среде SolidWorks Corp.