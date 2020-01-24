art_n_code

Красивые & Мейнстримные лендинги для вашей компании! 〮. Вёрстка любой сложности

Добрый день, меня зовут Анастасия, я зеленый фрилансер и я рвусь вперед использовать приобретенные навыки в HTML, CSS, SCSS, JQuery и JavaScript. Возьмусь за любую небольшую работу по верстке и доведу её до логического завершения. (В приоритете, в скором, браться и за большие заказы.) От меня вы получите только чистый и понятный код.

Занимаюсь скетчингом, и буду рада предложить вам и эту услугу.

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

☼ Сегодня отличный день, чтобы поверстать ваш заказ.

Контактные данные:

✉- Viber: +375291359097 (в режиме чата)

✉- Почта: [email protected] (для отправления заданий)

Примерные цены на услуги: