Копирайт, переводы, ООП, радиотехника, помощь студентам технических специальностей

Меня зовут Артем, я магистрант СПбГЭТУ (ЛЭТИ). Активно занимаюсь переводами научной и технической литературы с англ. языка, имею опыт в помощи написания различного рода материала и статей, увлекаюсь по специальности объектно ориентированным программированием, охотно помогу студентам в выполнении их заданий по программированию на языках C, C++, C#, Pascal.