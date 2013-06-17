Студия «АртАбсент» - это объединение профессионалов, досконально знающих ремесло 3D графики. Мы любим свою работу и привыкли выкладываться на все 100%.

Чем мы лучше других?

Безусловно, скромность украшает, но о конкурентных преимуществах молчать нельзя :)

Опыт и профессионализм. Наши специалисты занимаются 3D графикой с 2000-го года. Тогда эта область была практически новой и мало кому известной на территории СНГ. За пройденное время мы получили необходимый запас навыков и можем уверенно браться за проекты любой сложности.

Ответственность. Специально для клиентов, в каждом проекте выделена область Work in progress (Сейчас в разработке), где выкладываются промежуточные результаты работы. Инвестор может посмотреть, к примеру, что было сделано за сегодняшний день.

Качество. Наша задача – превратить заказчика в довольного клиента, потому качество является основным приоритетом. Каждый промежуточный этап согласовывается и в случае необходимости – дорабатывается с учетом изложенных пожеланий. Это позволяет добиться желаемого заказчиком финального результата.

Индивидуальный подход. Иногда клиенты только приблизительно представляют, что они хотят получить от конечной картинки или ролика. Этого достаточно. Имея лишь ориентировочные эскизы или словесное описание, мы можем предложить несколько вариантов своего виденья проекта, из которых заказчик сможет выбрать наиболее понравившийся.