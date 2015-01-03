artak-vanyan

Артак Ванян artak-vanyan

 
64 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Всегда вовремя и четко

Я родился в 1960 году.

Закончил  школу в 1977 году.

Я поступил на факультет Прикладнойм  математики в 1977 годую

Я закончил в 1982 году с отличием.

Я работал программистом научно-исследовательскогоинститута (ЕрНИПИ АСУГ) и в муниципалитете, как старший сотрудник в 1978-1998соответственно.

1998 -2004 работал  в АН “ПАС”.

2004 - 2013 я возглавил агентство недвижимости «Карма-ком».

Я женат, у меня 2 детей.

Я свободно владею компьютеом, Интернетом,  программы Word, Exel.

Я знаком с  программамы Java, C ++,SQL, ASP.net.

У меня есть опыт руководства.  В настоящее время не работаю.

Редактирование и Корректура
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#419
Наполнение сайтов
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$1/час
от $5от 1 дня
#603
Копирайтинг
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$1/час
от $1от 1 дня
#1535