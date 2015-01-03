Всегда вовремя и четко
Я родился в 1960 году.
Закончил школу в 1977 году.
Я поступил на факультет Прикладнойм математики в 1977 годую
Я закончил в 1982 году с отличием.
Я работал программистом научно-исследовательскогоинститута (ЕрНИПИ АСУГ) и в муниципалитете, как старший сотрудник в 1978-1998соответственно.
1998 -2004 работал в АН “ПАС”.
2004 - 2013 я возглавил агентство недвижимости «Карма-ком».
Я женат, у меня 2 детей.
Я свободно владею компьютеом, Интернетом, программы Word, Exel.
Я знаком с программамы Java, C ++,SQL, ASP.net.
У меня есть опыт руководства. В настоящее время не работаю.
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