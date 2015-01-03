Всегда вовремя и четко

Я родился в 1960 году.

Закончил школу в 1977 году.

Я поступил на факультет Прикладнойм математики в 1977 годую

Я закончил в 1982 году с отличием.

Я работал программистом научно-исследовательскогоинститута (ЕрНИПИ АСУГ) и в муниципалитете, как старший сотрудник в 1978-1998соответственно.

1998 -2004 работал в АН “ПАС”.

2004 - 2013 я возглавил агентство недвижимости «Карма-ком».

Я женат, у меня 2 детей.

Я свободно владею компьютеом, Интернетом, программы Word, Exel.

Я знаком с программамы Java, C ++,SQL, ASP.net.

У меня есть опыт руководства. В настоящее время не работаю.