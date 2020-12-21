Качественный и рабочий Web Design

👋Немного о себе:

Привет! Меня зовут Евгений, проживаю в Харькове. Изначально работал в полиграфии, занимаясь дизайном визиток, буклетов, бланков и прочей печатной продукции. После устроился в компанию где и начал заниматься веб-дизайном, параллельно повышая свою квалификацию на специализированных курсах. На сегодняшний день уже несколько лет работаю в IT-компании, где занимаюсь дизайном лендингов и сайтов. Сейчас решил реализовать свои знания и опыт на фрилансе.

Сферы деятельности

WEB дизайн

UX&UI дизайн

Создание посадочных страниц (Landing page)

Дизайн печатной продукции

Мои преимущества:

Профессионализм

Рабочий дизайн

Ответственность

Бесплатные правки

Контакты

Telegram - @artaleksandrov

Почта - [email protected]