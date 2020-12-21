artaleksandrov

Евгений Александров artaleksandrov

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественный и рабочий Web Design

👋Немного о себе:

Привет! Меня зовут Евгений, проживаю в Харькове. Изначально работал в полиграфии, занимаясь дизайном визиток, буклетов, бланков и прочей печатной продукции. После устроился в компанию где и начал заниматься веб-дизайном, параллельно повышая свою квалификацию на специализированных курсах. На сегодняшний день уже несколько лет работаю в IT-компании, где занимаюсь дизайном лендингов и сайтов. Сейчас решил реализовать свои знания и опыт на фрилансе.

Сферы деятельности 

  • WEB дизайн
  • UX&UI дизайн
  • Создание посадочных страниц (Landing page)
  • Дизайн печатной продукции

Мои преимущества:

  • Профессионализм
  • Рабочий дизайн
  • Ответственность
  • Бесплатные правки

Контакты

Telegram - @artaleksandrov

Почта - [email protected]

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