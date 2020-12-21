Качественный и рабочий Web Design
👋Немного о себе:
Привет! Меня зовут Евгений, проживаю в Харькове. Изначально работал в полиграфии, занимаясь дизайном визиток, буклетов, бланков и прочей печатной продукции. После устроился в компанию где и начал заниматься веб-дизайном, параллельно повышая свою квалификацию на специализированных курсах. На сегодняшний день уже несколько лет работаю в IT-компании, где занимаюсь дизайном лендингов и сайтов. Сейчас решил реализовать свои знания и опыт на фрилансе.
Сферы деятельности
- WEB дизайн
- UX&UI дизайн
- Создание посадочных страниц (Landing page)
- Дизайн печатной продукции
Мои преимущества:
- Профессионализм
- Рабочий дизайн
- Ответственность
- Бесплатные правки
Контакты
Telegram - @artaleksandrov
Почта - [email protected]
Портфолио
- Подушка 33 причины_Landing Page42 просмотра
- Your Textiles_E-commerce35 просмотров
- TAG HEUER landing Page43 просмотра