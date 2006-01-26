artandcash

Творческая лаборатория практического дизайна - это объединение креаторов, дизайнеров и арт-директоров. Свой опыт мы приобрели работая на большие капиталистические бренды в различных сетевых агентствах.

ART&CASH - искусство и деньги. Вы получаете искусство - мы получаем деньги. С помощью хорошей рекламы Вы получаете деньги и снова заказываете искусство. Правильно было бы на первое место поставить CASH, ведь только благодаря вложенным деньгам, можно увидеть хорошую рекламу. Но так как мы изначально творческие люди, то на первое место в своей работе ставим ART.

Основные направления деятельности: Лого & Фирменный стиль, Веб-дизайн & Мультимедиа, Этикетка & Упаковка, Реклама & Креатив.