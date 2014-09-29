Разработка фирменного стиля, брендбука, логотипа.
Дизайн наружной рекламы (баннеры, биллборды, ситилайты и лайтбоксы,сити-форматы, вывески, оформление наружной группы).
Дизайн и программирование веб-страниц , баннеры на сайт(статичные, flesh)
Дизайн листовок, буклетов, флаеров, визиток.
Верстка каталогов газет, журналов, книг.
Предпечатная подготовка.
Профессиональное образование.
Опыт работы в дизайне 8 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Подарочный сертификат для "Медлайн-Сервис"259 просмотров
- Вкладыш в упаковку ламината "Woodholz"297 просмотров
- Плакат ко Дню Влюбленных282 просмотра
- Открытка к Новому году220 просмотров
- Иллюстрация на тему "Пляжный отдых"204 просмотра
- Плакат для детского центра "Сёма"269 просмотров
- Разворот журнала189 просмотров
- Разворот журнала152 просмотра
- Рекламный плакат для магазина "Новый Книжный"209 просмотров
- Настенный календарь для детского центра "Сёма"240 просмотров
- Флаеры для "Сбербанка"193 просмотра
- Флаеры для "Сбербанка"238 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
9 лет назад
Качество работы хорошее.
Ответный отзыв
все договоренности были выполнены
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга