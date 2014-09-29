artantonova

Мария artantonova

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Разработка фирменного стиля, брендбука, логотипа.

Дизайн наружной рекламы (баннеры, биллборды, ситилайты и лайтбоксы,сити-форматы, вывески, оформление наружной группы).

Дизайн и программирование веб-страниц , баннеры на сайт(статичные, flesh)

Дизайн листовок, буклетов, флаеров, визиток.

Верстка каталогов газет, журналов, книг.

Предпечатная подготовка.

Профессиональное образование.

Опыт работы в дизайне 8 лет.

Баннер для сайтаБрендбук
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Отзывы заказчиков
MEHOVIK
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Обтравка фотографий.
Качество работы хорошее.
все договоренности были выполнены
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга