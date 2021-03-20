Креатив, векторная графика (Corel, Illustrator), обработка растров (Photoshop, Photopaint, куча плагинов), композинг. Нелинейный видеомонтаж(Premiere, AfterEffects и всякая мелочь). А так же GIS - проекты, хотя это весьма специфично, однако в дизайне иногда не лишне использование картографических данных или данных пространственного анализа, особенно для компаний имеющих филиалы на больших территориях. Весма наглядно и солидно смотрятся карты в рекламных проектах. Пакеты: Arc-GIS, MapInfo, плагин для Иллюстратора - Map Publisher.