artcraftstudio

WEB Студия "ART CRAFT"
Разработка сайтов под ключ и сайтов - визиток любой сложности, Landing Page, интернет - порталы, каталоги, разработка плагинов и модулей любой сложности. Владение навыками: PHP, J5, CSS, HTML, jQuery, MySQL, JAVA, Android, WordPress, DLE, CodeIgniter, Opencart, Bootstrap, C#, CSS3, HTML5
Разработка дизайна: визиток , сайтов, логотипов, банеров, аватарок для групп в социальных сетях, а также оформление, ведение, раскрутка групп в VK, Facebook , Одноклассники, Twitter, Google+(белые и серые методы), фоторетушь
https://vk.com/albums-73095981
контактные данные:
email: [email protected]
Телефон +38(095)600-14-23
skype; dmitryi.zavadskyi
Действие аккаунта приостановлено!