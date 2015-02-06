artcraftstudio

WEB Студия "ART CRAFT"

Разработка сайтов под ключ и сайтов - визиток любой сложности, Landing Page, интернет - порталы, каталоги, разработка плагинов и модулей любой сложности. Владение навыками: PHP, J5, CSS, HTML, jQuery, MySQL, JAVA, Android, WordPress, DLE, CodeIgniter, Opencart, Bootstrap, C#, CSS3, HTML5

Разработка дизайна: визиток , сайтов, логотипов, банеров, аватарок для групп в социальных сетях, а также оформление, ведение, раскрутка групп в VK, Facebook , Одноклассники, Twitter, Google+(белые и серые методы), фоторетушь

наше портфолио

https://vk.com/albums-73095981

контактные данные:

email: [email protected]

Телефон +38(095)600-14-23

skype; dmitryi.zavadskyi