Дизайн интерьера и 3d визуализация
Дизайн интерьера . От 3D-визуализации до авторского сопровождения проекта любой сложности. Со всеми необходимыми чертежами для выполнения ремонтно-строительных робот
• Разработка дизайн-проекта интерьера
• Визуализация интерьера
• Составление проектной документации
• Авторское сопровождение
• Создание архитектурного макета зданий и ландшафта (с бумаги и пластика)
• Рисунок. Живопись. Скульптура
• Роспись интерьеров
Дополнительная информация: Есть опубликованные проекты в журналах "Уютная квартира", "Перепланировка квартир".
Владею в совершенстве программами: 3ds Max Design 2014, VRay 1.5, ArchiCAD 16, AutoCAD 2009 Photoshop.
Портфолио
- Магазин162 просмотра
- Кафе168 просмотров
- Офис171 просмотр
- Экстерьеры174 просмотра
- Интерьер134 просмотра
- Проект квартиры с малой площадью174 просмотра