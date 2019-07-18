Дизайн интерьера и 3d визуализация

Дизайн интерьера . От 3D-визуализации до авторского сопровождения проекта любой сложности. Со всеми необходимыми чертежами для выполнения ремонтно-строительных робот

• Разработка дизайн-проекта интерьера

• Визуализация интерьера

• Составление проектной документации

• Авторское сопровождение

• Создание архитектурного макета зданий и ландшафта (с бумаги и пластика)

• Рисунок. Живопись. Скульптура

• Роспись интерьеров

Дополнительная информация: Есть опубликованные проекты в журналах "Уютная квартира", "Перепланировка квартир".

Владею в совершенстве программами: 3ds Max Design 2014, VRay 1.5, ArchiCAD 16, AutoCAD 2009 Photoshop.