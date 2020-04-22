Меня зовут Артём и я занимаюсь обработкой фотографий. Более 6 лет опыта!

ПРЕДЛАГАЮ:

- Кадрирование

- Обтравка фотографий (постановка предмета на нужный фон)

- Ретушь (устранение пыли, царапин, распрямление складок... и т.д.)

- Придание четкости изображению / Уменьшение шумов

- Исправление геометрии/перспективы объекта

- Цвето – Светокоррекция

- Дорисовка невидимых элементов, теней

- Объединение фото с разным фокусным расстоянием в одно четкое изображение

- Фотомонтаж (вставка объекта в интерьер)

ДОРОЖУ РЕПУТАЦИЕЙ И ПОЭТОМУ СТАРАЮСЬ:

- Устанавливать и соблюдать реальные сроки на выполнение проектов

- Работать за адекватные задаче деньги

- "Работать на совесть", до полного утверждения проекта

- Сохранять дружеские отношения (большинство новых заказчиков становятся постоянными)

БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА:

- Четко поставленную задачу

- Примеры фотографий, для оценки работы

- Дружелюбное общение

- Своевременную оплату ;)