Меня зовут Артём и я занимаюсь обработкой фотографий. Более 6 лет опыта!
ПРЕДЛАГАЮ:
- Кадрирование
- Обтравка фотографий (постановка предмета на нужный фон)
- Ретушь (устранение пыли, царапин, распрямление складок... и т.д.)
- Придание четкости изображению / Уменьшение шумов
- Исправление геометрии/перспективы объекта
- Цвето – Светокоррекция
- Дорисовка невидимых элементов, теней
- Объединение фото с разным фокусным расстоянием в одно четкое изображение
- Фотомонтаж (вставка объекта в интерьер)
ДОРОЖУ РЕПУТАЦИЕЙ И ПОЭТОМУ СТАРАЮСЬ:
- Устанавливать и соблюдать реальные сроки на выполнение проектов
- Работать за адекватные задаче деньги
- "Работать на совесть", до полного утверждения проекта
- Сохранять дружеские отношения (большинство новых заказчиков становятся постоянными)
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА:
- Четко поставленную задачу
- Примеры фотографий, для оценки работы
- Дружелюбное общение
- Своевременную оплату ;)
Портфолио
- Арт для Дарьи Ставрович на тему Сталкера84 просмотра
- Арт по заказу на тему Сталкера87 просмотров
- Арт по косплею Пеннивайза82 просмотра
- Арт Ники Минаж83 просмотра
- Арт Люди X по косплею Мистик71 просмотр