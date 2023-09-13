artem-savchenko

Артем artem-savchenko

 
24 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Веб-разработка

Веб-разработчик, верстка сайтов

Разрабатываю сайты любой сложности и любых бюджетов.

Самописные сайты HTML/CSS/JS, работаю по дизайну из Figma или Photoshop, сайт с адаптацией на все устройства, совместимость почти со всеми браузерами.

А так же разрабатываю сайты на WordPress. Если Вам нужна срочная и быстрая работа по данной CMS, обращайтесь.

мой телеграмм для связи - @Artdevwork

WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLCSSFigmaPhotoshop