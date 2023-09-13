Веб-разработка
Веб-разработчик, верстка сайтов
Разрабатываю сайты любой сложности и любых бюджетов.
Самописные сайты HTML/CSS/JS, работаю по дизайну из Figma или Photoshop, сайт с адаптацией на все устройства, совместимость почти со всеми браузерами.
А так же разрабатываю сайты на WordPress. Если Вам нужна срочная и быстрая работа по данной CMS, обращайтесь.
мой телеграмм для связи - @Artdevwork
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка сайта на WordPress + Elementorнет просмотров
- Верстка сайта1 просмотр
- Создание сайта на WordPress + Elementorнет просмотров
- Адаптивная верстка сайта1 просмотр
- Верста сайта HTML/CSS/JS3 просмотра