artem005

Артем Харченко artem005

 
41 годРоссия/Давыдово
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Математик - программист

Программист-математик

Образование высшее - учёная степень бакалавра по специальности математика - информатика.

Высшие учебные заведения - Новосибирский государственный университет - математика

Московский государственный университет леса - информатика

Используемые технологии -

1. Microsoft Visual Studio 2008, языки программирования: C++,C#

2. Borland C++;

3. макросы VBA для Microsoft Office 2007,

4. Autodesk 3D Studio Max 2010.

5. OpenGl

Почта - [email protected]

Портфолио
Показать больше работ
Прикладное ПО
нет отзывов
от $100
от 60 дней
нет рейтинга