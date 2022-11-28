Математик - программист
Программист-математик
Образование высшее - учёная степень бакалавра по специальности математика - информатика.
Высшие учебные заведения - Новосибирский государственный университет - математика
Московский государственный университет леса - информатика
Используемые технологии -
1. Microsoft Visual Studio 2008, языки программирования: C++,C#
2. Borland C++;
3. макросы VBA для Microsoft Office 2007,
4. Autodesk 3D Studio Max 2010.
5. OpenGl
Почта - [email protected]
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