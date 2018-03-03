artem1989

Артём artem1989

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Здравствуйте, я занимаюсь веб-дизайном сайтов более 2 лет, готов обсудить более подробно Ваш заказ, ссылка на моё портфолио https://www.behance.net/tema161

-При одобрении моей заявки от меня Вы получаете готовый, сгруппированный макет под  вёрстку 

-Соблюденные сроки

-Всегда на связи  

Skype: patrik27121989

Email: [email protected]

Телефон: +79996967677 

Telegram: +79996967677 

WhatsApp: +79515294969                                     

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Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы
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