Здравствуйте, я занимаюсь веб-дизайном сайтов более 2 лет, готов обсудить более подробно Ваш заказ, ссылка на моё портфолио https://www.behance.net/tema161

-При одобрении моей заявки от меня Вы получаете готовый, сгруппированный макет под вёрстку

-Соблюденные сроки

-Всегда на связи

Skype: patrik27121989

Email: [email protected]

Телефон: +79996967677

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