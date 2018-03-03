Здравствуйте, я занимаюсь веб-дизайном сайтов более 2 лет, готов обсудить более подробно Ваш заказ, ссылка на моё портфолио https://www.behance.net/tema161
-При одобрении моей заявки от меня Вы получаете готовый, сгруппированный макет под вёрстку
-Соблюденные сроки
-Всегда на связи
Skype: patrik27121989
Email: [email protected]
Телефон: +79996967677
Telegram: +79996967677
WhatsApp: +79515294969
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Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!