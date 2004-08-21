artem243345

Привет, меня зовут Артём. Несколько лет назад начал увлекаться фрилансом. Соответственно и тогда начинал изучать азы и нюансы копирайтинга и рерайтинга с помощью подготовленных людей и интернета. В отличной форме владею английским. Разработку сайтов постиг три года назад, сдал успешно экзамен и готов выполнять любую работу.

Более трёх лет работаю на etxt, seo clerk, fivver, freelancer как в командах, так и в одиночку. Ушел на данную биржу, чтобы получить новый опыт, умения и знакомства. Переводы, копирайтинг, рерайтинг и seo- копирайтинг- это то, в чем я силен, и что поможет нашему с вами дальнейшему сотрудничеству.

Будьте уверены, результат оправдает средства. Если у вас появятся какие- то пожелания- выполню в лучшем виде. Обращайтесь, сделаем все классно!)