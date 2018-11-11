artem76dev

Выполняю работу только с душой!
Какие услуги я предлагаю?
- установка/настройка CMS, чистка шаблона + модули - от 10$
- уникализация паблик-шаблона (нарисовать логотип, правка элементов шаблона и т.д.) - от 10$
- вёрстка PSD->HTML (возможна натяжка на WordPress или DLE) - от 20$
- SEO-аудит сайта - от 15$
- Создание уникального сайта (написание CMS и т.п.) - стоимость оговаривается лично
- и иные услуги по работе с сайтами - от 5$/час
- Контентом сайты не наполняю. Исключением может быть написание SEO-оптимизированных текстов для основных страниц (морды, категорий, статических страниц)
Консультирую по общим вопросам бесплатно. Заказы всегда выполняю в срок. Постоянным клиентам - скидочки.
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