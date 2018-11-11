artem76dev

Артем artem76dev

 
29 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Выполняю работу только с душой!

Какие услуги я предлагаю?

  • установка/настройка CMS, чистка шаблона + модули - от 10$
  • уникализация паблик-шаблона (нарисовать логотип, правка элементов шаблона и т.д.) - от 10$
  • вёрстка PSD->HTML (возможна натяжка на WordPress или DLE) - от 20$
  • SEO-аудит сайта - от 15$
  • Создание уникального сайта (написание CMS и т.п.) - стоимость оговаривается лично
  • и иные услуги по работе с сайтами - от 5$/час
  • Контентом сайты не наполняю. Исключением может быть написание SEO-оптимизированных текстов для основных страниц (морды, категорий, статических страниц)
Имею богатый опыт работы с CMS DataLife Engine и WordPress.

Консультирую по общим вопросам бесплатно.  Заказы всегда выполняю в срок.  Постоянным клиентам - скидочки.

WordPressHTMLDLEАудит сайтаSEO-аудит сайта