Здравствуйте. Меня зовут Артем. И я разрабатываю уникальный дизайн для широкого спектра услуг и товаров.

• Составляю техническое задание.

• Вникаю в суть вашего проекта.

• Фундаментально изучаю целевую аудиторию и конкурентов.

• Применяю современные концепции интернет-маркетинга.

• Выполняю работу в срок.

Обращайтесь, консультация бесплатно!

Рабочий график:

Пн – Пт: 09:00 до 18:00

Сб – Вс: 12:00 до 18:00

Средняя стоимость проектов:

Баннеры — от 300₴ за проект

Дизайн визиток — от 400₴ за проект

Дизайн выставочных стендов — от 600₴ за проект

Дизайн сайтов — от 3000₴ за проект

Дизайн упаковки — от 400₴ за проект

Логотипы — от 800₴ за штуку

Наружная реклама — от 400₴ за проект

Оформление страниц в социальных сетях — от 700₴ за проект

Полиграфический дизайн — от 300₴ за проект

Фирменный стиль — от 2000₴ за проект