Здравствуйте. Меня зовут Артем. И я разрабатываю уникальный дизайн для широкого спектра услуг и товаров.
• Составляю техническое задание.
• Вникаю в суть вашего проекта.
• Фундаментально изучаю целевую аудиторию и конкурентов.
• Применяю современные концепции интернет-маркетинга.
• Выполняю работу в срок.
Обращайтесь, консультация бесплатно!
Рабочий график:
Пн – Пт: 09:00 до 18:00
Сб – Вс: 12:00 до 18:00
Средняя стоимость проектов:
Баннеры — от 300₴ за проект
Дизайн визиток — от 400₴ за проект
Дизайн выставочных стендов — от 600₴ за проект
Дизайн сайтов — от 3000₴ за проект
Дизайн упаковки — от 400₴ за проект
Логотипы — от 800₴ за штуку
Наружная реклама — от 400₴ за проект
Оформление страниц в социальных сетях — от 700₴ за проект
Полиграфический дизайн — от 300₴ за проект
Фирменный стиль — от 2000₴ за проект