artem_cherepanof

Сделать дизайн первого экрана. Тематика: Ведущий свадеб. Адаптивный дизайн-макет, чтобы открывалось во всех мобильных устройствах и планшетах, с разными размерами экранов. Предложить 3 варианта дизайна на выбор. Необходимые фотографии вышлю в чате. ...
- Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать прототип страницы приземления с адаптивной версией и текстами. По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они. Прошу в комментариях ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать прототип страницы приземления + прототип адаптивной версии для корректного отображения во всех планшетах и телефонах. Макет mobile 320 Цель одностраничника: увеличить количество обращений, заинтересованных пользователей, через звонки, отправки заявки, on-line ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $83
Нужно разработать одностраничник на тильде. Прототип вышлю кандидатам. Основные задачи: • выгодно выделиться среди конкурентов • сформировать доверие потенциального клиента к компании и продукту ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать прототип страницы приземления (одностраничного сайта). Основные требование: выгодно выделиться среди конкурентов, сформировать доверие потенциального клиента к компании По завершении пояснить неочевидные детали по прототипу. Рассказать как будут работать определенные ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать продающий прототип страницы приземления (одностраничного сайта). Знания маркетинга, психологии, копирайтинга, продаж и других подтем обязательны. Прежде чем приступать к разработке прототипа, необходимо проанализировать мой бизнес и моих конкурентов. Задача ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад