artem_cherepanof

Артем artem_cherepanof

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать дизайн 1 экрана

    Сделать дизайн первого экрана. Тематика: Ведущий свадеб. Адаптивный дизайн-макет, чтобы открывалось во всех мобильных устройствах и планшетах, с разными размерами экранов. Предложить 3 варианта дизайна на выбор. Необходимые фотографии вышлю в чате. ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать прототип одностраничника

    Необходимо разработать прототип страницы приземления с адаптивной версией и текстами.   По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они.   Прошу в комментариях ...

    HTML
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать прототип одностраничника

    Необходимо создать прототип страницы приземления + прототип адаптивной версии для корректного отображения во всех планшетах и телефонах. Макет mobile 320  Цель одностраничника: увеличить количество обращений, заинтересованных пользователей, через звонки, отправки заявки, on-line ...

    HTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно создать лендинг на тильде.

    $83

    Нужно разработать одностраничник на тильде. Прототип вышлю кандидатам. Основные задачи: • выгодно выделиться среди конкурентов • сформировать доверие потенциального клиента к компании и продукту ...

    Tilda
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать прототип для лендинга (одностраничного сайта)

    Необходимо создать прототип страницы приземления (одностраничного сайта).  Основные требование: выгодно выделиться среди конкурентов, сформировать доверие потенциального клиента к компании По завершении пояснить неочевидные детали по прототипу.  Рассказать как будут работать определенные ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно создать продающий прототип лендинга.

    Необходимо создать продающий прототип страницы приземления (одностраничного сайта).  Знания маркетинга, психологии, копирайтинга, продаж и других подтем обязательны.  Прежде чем приступать к разработке прототипа, необходимо проанализировать мой бизнес и моих конкурентов. Задача  ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад