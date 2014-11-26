Профессиональная реализация. Понимание клиента.

Предпочитаю работать непосредственно с заказчиками в интересных и полезных проектах.

Контакты:

- личное сообщение на weblancer.net

Условия сотрудничества:

- постановка задачи;

- прорабатывается концепция текста;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по advego;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

Виды работ:

1. Копирайтинг для сайтов.

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий.

3. Рерайтинг.

4. Шаблон для размножения.

Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова.

Стоимость текстов обсуждается индивидуально.

Публикация на сайте, поиск изображений, внесение html разметки оговаривается индивидуально.