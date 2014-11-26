Профессиональная реализация. Понимание клиента.
Предпочитаю работать непосредственно с заказчиками в интересных и полезных проектах.
Контакты:
- личное сообщение на weblancer.net
Условия сотрудничества:
- постановка задачи;
- прорабатывается концепция текста;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- проверяется уникальность по advego;
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
Виды работ:
1. Копирайтинг для сайтов.
2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий.
3. Рерайтинг.
4. Шаблон для размножения.
Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова.
Стоимость текстов обсуждается индивидуально.
Публикация на сайте, поиск изображений, внесение html разметки оговаривается индивидуально.
Копирайтинг
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$2/час
от $10от 1 дня
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