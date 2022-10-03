artem_tymchuk

Junior Python Developer

Веб разработка на Python, Чат-боты, Автоматизация

Junior Python Developer, поэтому работаю за небольшую цену чтобы набраться опыта.Разрабатываю веб-приложения на Django.Есть опыт в администрировании GNU/Linux систем, умею работать в терминале, есть базовые знания про сети.Кроме веб разработки люблю автоматизировать что-либо, с легкостью напишу чат-бота или парсер.Работал с библиотеками для создания телеграм ботов, такими как aiogram, pyrogram, telethon и т.д.

С радостью готов с вами работать.