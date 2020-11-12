artem_zaytsev

3D визуализация, 3D видеоролики архитектуры и интерьера

Реалистично, художественно, качественно.

Основной принцип вработе - сочетание точности архитектора и креативности художника. А также:

-творческий,индивидуальный подход к каждому проекту

- качество итехничность исполнения

- кратчайшие срокиреализации

- доступная цена

Виды визуализации:экстерьерная, интерьерная, предметная. Создаю

видео-контент (облеткамеры ) с Вашим проектом.

Согласно техническому заданию,определяется сюжет, композиция, вид изображения, сценарии освещения и др.

Визуализация находитприменение в таких областях как: архитектура, дизайна, строительство, маркетинг.

Преимущества визуализации:

- экономия времени

- детальная проработка

- возможность экспериментировать с текстурой и цветом

- экономия бюджета за счет отсутствия ошибок.

3D визуализация помогает максимально наглядно иинформативно представить будущее.