artem_zaytsev

Реалистично, художественно, качественно.
Основной принцип вработе - сочетание точности архитектора и креативности художника. А также:
-творческий,индивидуальный подход к каждому проекту
- качество итехничность исполнения
- кратчайшие срокиреализации
- доступная цена
Виды визуализации:экстерьерная, интерьерная, предметная. Создаю
видео-контент (облеткамеры ) с Вашим проектом.
Согласно техническому заданию,определяется сюжет, композиция, вид изображения, сценарии освещения и др.
Визуализация находитприменение в таких областях как: архитектура, дизайна, строительство, маркетинг.
Преимущества визуализации:
- экономия времени
- детальная проработка
- возможность экспериментировать с текстурой и цветом
- экономия бюджета за счет отсутствия ошибок.
3D визуализация помогает максимально наглядно иинформативно представить будущее.