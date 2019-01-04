artemenko2a

Нарисовать в векторе схему товара для 10 детских товаров по фото. Пример схемы - https://disk.yandex.ru/i/KlACHcw9Ku8a5Q Пример фото с которого рисовать - https://disk.yandex.ru/i/uBoPFMlp6F3imA Познакомиться с брендом можно ...
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрытмесяц назад
Добрый день, уважаемые исполнители. Ищу человека с опытом в написании текстов [b]коммерческих страниц услуг по ремонту и обслуживанию авто[/b]. В прикрепленных файлах структура сайта и примерный список страниц, которые нужно заполнить, порядка 100 штук на первом этапе. [b]Кратко ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые исполнители. Ищу человека с опытом в написании текстов коммерческих страниц услуг по ремонту компьютеров и ноутбуков. В прикрепленных файлах структура сайта и примерный список страниц, которые нужно заполнить, порядка 50 штук на первом этапе. Кратко ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимы тексты для 30 страниц об услугах стоматологии. Есть ТЗ с ключевыми и тематическими словами для каждой страницы. Обязательно использование слов из списка ключевых. Написание по структуре макета [url=https://yadi.sk/i/PLgGe29cIv2Y7w]https://yadi.sk/i/PLgGe29cIv2Y7w[/url] Одна страница 3000-4000 символов Предлагайте вашу стоимость за 1000 символов. Список страниц ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад