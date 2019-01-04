artemenko2a

Андрей artemenko2a

 
35 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поиск копирайтера - СТО концерна VAG

    Добрый день, уважаемые исполнители. Ищу человека с опытом в написании текстов [b]коммерческих страниц услуг по ремонту и обслуживанию авто[/b]. В прикрепленных файлах структура сайта и примерный список страниц, которые нужно заполнить, порядка 100 штук на первом этапе. [b]Кратко ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск копирайтера - ремонт ноутбуков и компьютеров

    Добрый день, уважаемые исполнители. Ищу человека с опытом в написании текстов коммерческих страниц услуг по ремонту компьютеров и ноутбуков. В прикрепленных файлах структура сайта и примерный список страниц, которые нужно заполнить, порядка 50 штук на первом этапе. Кратко ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текстов для страниц услуг сайта стоматологии

    Необходимы тексты для 30 страниц об услугах стоматологии. Есть ТЗ с ключевыми и тематическими словами для каждой страницы. Обязательно использование слов из списка ключевых.  Написание по структуре макета [url=https://yadi.sk/i/PLgGe29cIv2Y7w]https://yadi.sk/i/PLgGe29cIv2Y7w[/url] Одна страница 3000-4000 символов Предлагайте вашу стоимость за 1000 символов. Список страниц ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад