artemenko2a

Добрый день, уважаемые исполнители. Ищу человека с опытом в написании текстов [b]коммерческих страниц услуг по ремонту и обслуживанию авто[/b]. В прикрепленных файлах структура сайта и примерный список страниц, которые нужно заполнить, порядка 100 штук на первом этапе. [b]Кратко ...