Разрабатываю сайты "под ключ" на Тильде.
- Лендинг
- Многостраничные сайт
- Интернет-магазин
- Корпоративный сайт
- Сайт-визитка
Сроки выполнения работы в среднем от 5 рабочих дней, но это так же можно обсудить и при надобности сделать быстрее!
Этапы работы:
- Обсуждение проекта, небольшое интервью
- Определение целевой аудитории и анализ конкурентов
- Составление мудборда и структуры сайта
- Разработка прототипа
- Разработка дизайна
- Перенос проекта на Тильду
- Адаптация сайта ко всем устройствам
- Подключение форм/ касс/ рассылок
- Базовые настройки SEO ( для лучшей индексации сайта в поисковых системах )
- Подключение Гугл Аналитики и Яндекс Метрики
- Подключение домена
Каждый этап утверждается и согласовывается!
В конце работы подскажу как самостоятельно можно сделать небольшие правки на сайте, где смотреть статистику сайта и тд.
Мои работы и навыки можно посмотреть здесь:
Портфолио
- Первый экран сайта для SPA салона17 просмотров
- Лендинг для продажи костюмов Karl Lagerfeld16 просмотров
- Первый экран для сайта компании SMEG18 просмотров
- Лендинг для стоматологической клиники16 просмотров
- Первый экран сайта для Apple Watch15 просмотров
- Лендинг для преподавателя английского языка22 просмотра
- Первый экран для сайта компании SMEG9 просмотров
- Лендинг для персонального стилиста15 просмотров