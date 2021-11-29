Сайты "под ключ" на Tilda

Разрабатываю сайты "под ключ" на Тильде.

- Лендинг

- Многостраничные сайт

- Интернет-магазин

- Корпоративный сайт

- Сайт-визитка

Сроки выполнения работы в среднем от 5 рабочих дней, но это так же можно обсудить и при надобности сделать быстрее!

Этапы работы:

- Обсуждение проекта, небольшое интервью

- Определение целевой аудитории и анализ конкурентов

- Составление мудборда и структуры сайта

- Разработка прототипа

- Разработка дизайна

- Перенос проекта на Тильду

- Адаптация сайта ко всем устройствам

- Подключение форм/ касс/ рассылок

- Базовые настройки SEO ( для лучшей индексации сайта в поисковых системах )

- Подключение Гугл Аналитики и Яндекс Метрики

- Подключение домена

Каждый этап утверждается и согласовывается!

В конце работы подскажу как самостоятельно можно сделать небольшие правки на сайте, где смотреть статистику сайта и тд.

Мои работы и навыки можно посмотреть здесь:

https://instagram.com/artemenko_design?igshid=a3tgwcalz3mu