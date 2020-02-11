Адаптивная верстка сайтов HTML5, CSS3

Моя страница с портфолио

Добрый день. Я начинающий html-верстальщик, нарабатываю портфолио, поэтому могу брать Ваши заказы гораздо дешевле, чем Вы думаете.

Навыки:

- HTML5

- CSS3

- Верстка по psd макету

- Использование препроцессора Less

- Использование Gulp

- Использование Git

- БЭМ

Качества:

- Честность

- Трудолюбие

- Коммуникабельность

- Внимательность

- Высокая требовательность к себе

- Внимание к мелочам

- Постоянная тяга к знаниям

Дополнительные навыки:

- Опыт работы с системами управления сайтами (1с Битрикс, Wordpress, Joomla)

- Опыт рекламных компаний РСЯ, MyTarget и Вконтакте

- Опыт настройки Яндекс метрики, Google Analitics