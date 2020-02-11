Адаптивная верстка сайтов HTML5, CSS3
Добрый день. Я начинающий html-верстальщик, нарабатываю портфолио, поэтому могу брать Ваши заказы гораздо дешевле, чем Вы думаете.
Навыки:
- HTML5
- CSS3
- Верстка по psd макету
- Использование препроцессора Less
- Использование Gulp
- Использование Git
- БЭМ
Качества:
- Честность
- Трудолюбие
- Коммуникабельность
- Внимательность
- Высокая требовательность к себе
- Внимание к мелочам
- Постоянная тяга к знаниям
Дополнительные навыки:
- Опыт работы с системами управления сайтами (1с Битрикс, Wordpress, Joomla)
- Опыт рекламных компаний РСЯ, MyTarget и Вконтакте
- Опыт настройки Яндекс метрики, Google Analitics
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Портфолио
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