artemgorelov11

Доброго времени суток!
Готов начать сотрудничество с вами!
- Опыт работы более 3 лет;
- Ни одного негативного отзыва на биржах;
- Тематики: Спорт, Психология, Медицина, Строительство, Реклама, Саморазвитие;
- Честность и ответственность!
Со мной вы получите:
- Качественно выполненную работу;
- Отсутствие ошибок и опозданий при сдаче заказа;
- Рассмотрение всех деталей и ваших личных пожеланий по составлению текста;
- Текст, эффективный текст.
Примеры работ: https://yadi.sk/d/1cLxhmQi3Y4eWM
Подробности обсудим в личной переписке!
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Горелов Артем Ильич
Копирайтер/Рерайтер/Переводчик
e-mail: [email protected]
Яндекс: [email protected]
Google: [email protected]
Telegramm: https://t.me/artemgorelov