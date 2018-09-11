artemgorelov11

Важно лишь то, что человек может и чего он не может!

Доброго времени суток!

Готов начать сотрудничество с вами!

- Опыт работы более 3 лет;

- Ни одного негативного отзыва на биржах;

- Тематики: Спорт, Психология, Медицина, Строительство, Реклама, Саморазвитие;

- Честность и ответственность!

Со мной вы получите:

- Качественно выполненную работу;

- Отсутствие ошибок и опозданий при сдаче заказа;

- Рассмотрение всех деталей и ваших личных пожеланий по составлению текста;

- Текст, эффективный текст.

Примеры работ: https://yadi.sk/d/1cLxhmQi3Y4eWM

Подробности обсудим в личной переписке!

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Горелов Артем Ильич

Копирайтер/Рерайтер/Переводчик

e-mail: [email protected]

Яндекс: [email protected]

Google: [email protected]

Telegramm: https://t.me/artemgorelov