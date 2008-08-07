Администрирование Linux. HA-clasters, настройка и администрирование высоконагруженных телематических сервисов, тонкая настройка mysql, pgsql. PHP-fpm, nginx. Кластеризацияя, распределение нагрузки, повышение отказоустойчивости существующих систем. Безопасность, аудит систем на предмет уязвимостей.

Имею опыт технических переводов с английского, выполнения курсовых и дипломных работ по следующим направлениям: экономика, социология, юриспруденция, экология.

ICQ - 466102200