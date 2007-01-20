Необходимо решить задачи для дипломной работы (около 30). Дисциплина: Общая топология. Примеры задач прилагаются в архиве.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $300
Необходимо поднять PR сайту до 6 пунктов. Быстрые сроки НЕ НУЖНЫ! Главное качество! Сроки Вы определяете сами, сколько будет необходимо. Нужны гарантии качества. Желательно работа через договор на weblancer.netПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $310
Поднять тиц сайту, тематика мобильные телефоны (мелодии), музыка. Нужны гарантии качества!Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно поднять PR сайта с 3-х до 6. Жду Ваших предложенийи, и обязательно опишите методы подъема.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна шапочка для сайта городской тематики. Хотелось бы яркий красочный векторный рисунок gif или flash. На рисунке: 1) дома (многоэтажные и одноэтажные) 2) дороги с автомобилями, автобусами, трамваями 3) люди 4) речка и мост через нее (автомобильный) 5) какие-нибудь ...Иллюстрации и Рисунки34 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно поднять тиц сайта используя сателлиты. Сначала до 500, потом до 1000 Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество, если устроит качество Вашей работы и цена.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Хочется красивый дизайн к сайту..., но как всегда подводит бюджет... Может быть кто-нибудь согласится сделать подешевле?!... Мне даже сроки изготовления не важны, я готов ждать сколько угодно. Обязательно оставлю хороший отзыв о Вашей работе, и навсегда ...Дизайн сайтов72 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо поднять тИЦ сайта http://www.meloman-sotik.info/ до 500. Только легальные методы (желательно опишите свои). Оставляйте свои данные и цену. Желательно еще и портфолио.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется сделать простой сайт проекта на php с простым дизайном. Проект небольшой - сайт тоже на несколько страничек. Но главное нужен раздел для добавления отзывов от клиентов... Прошу сильно большую цену не предлагать, т.к. бюджет ...Веб-программирование60 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо поднять тИЦ сайта с отметки 200 единиц до 500. Если Ваша работа нас полностью устроит, возможно дальнейшее сотрудничество, т.е. постоянная работа такого типа (с 200 до 500 тИЦ).Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется творческий программист для создания игры. Нужен программист, который БЫ смог сделать такую игру (это пример, игра нужна немножко другая, но если пример Вы бы сделали, то и нужную игру наверное тоже) http://games.karaoke.ru/main.wap?skins=guesska_indexРазработка игр19 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо поднять тиц сайта до 1000. Обязательно легальные методы (без бана яндексом). Тематика сайта промышленность и приборостроение. Приму предложение с самой низкой ценой. Укажите свой номер ICQ для связи.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Необходимо сделать скрипт игры "Сапер" из Windows. И к ней панель редактирования и управления статистикой. Скрипт на php или java script. Внимание: смотрите на баланс проекта! Больше не предлагать!Разработка игр1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $20
Нужно сделать скрипт игры. На php или java script. Нужен программист, который БЫ смог сделать такую игру (это пример, игра нужна немножко другая, но если пример Вы бы сделали, то и нужную игру наверное тоже) http://games.karaoke.ru/main.wap?skins=guesska_indexВеб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна простенькая шапочка для сайта. Задание прежде всего не для большой выгоды, т.к. много я заплатить не смогу, а скорее для творчества! Если интересно, пишите. Буду очень благодарен!!!Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо поднять тиц сайта до 1000. Обязательно легальные методы (без бана яндексом). Приму предложение с самой низкой ценой. Укажите свой номер ICQ для связи.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад