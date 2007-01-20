Нужно сделать скрипт игры. На php или java script. Нужен программист, который БЫ смог сделать такую игру (это пример, игра нужна немножко другая, но если пример Вы бы сделали, то и нужную игру наверное тоже) http://games.karaoke.ru/main.wap?skins=guesska_index