artemik

Беркин Артем artemik

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поднять PR сайту до 6 пунктов

    $300

    Необходимо поднять PR сайту до 6 пунктов. Быстрые сроки НЕ НУЖНЫ! Главное качество! Сроки Вы определяете сами, сколько будет необходимо. Нужны гарантии качества. Желательно работа через договор на weblancer.net

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка сайта

    Нужна шапочка для сайта городской тематики. Хотелось бы яркий красочный векторный рисунок gif или flash. На рисунке: 1) дома (многоэтажные и одноэтажные) 2) дороги с автомобилями, автобусами, трамваями 3) люди 4) речка и мост через нее (автомобильный) 5) какие-нибудь ...

    Иллюстрации и Рисунки34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта о городах

    Хочется красивый дизайн к сайту..., но как всегда подводит бюджет... Может быть кто-нибудь согласится сделать подешевле?!... Мне даже сроки изготовления не важны, я готов ждать сколько угодно. Обязательно оставлю хороший отзыв о Вашей работе, и навсегда ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов72 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поднять тИЦ сайта до 500

    Необходимо поднять тИЦ сайта http://www.meloman-sotik.info/ до 500. Только легальные методы (желательно опишите свои). Оставляйте свои данные и цену. Желательно еще и портфолио.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен простой php сайт

    Требуется сделать простой сайт проекта на php с простым дизайном. Проект небольшой - сайт тоже на несколько страничек. Но главное нужен раздел для добавления отзывов от клиентов... Прошу сильно большую цену не предлагать, т.к. бюджет ...

    PHP
    Веб-программирование60 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поднятие тИЦ сайта с 200 до 500

    Необходимо поднять тИЦ сайта с отметки 200 единиц до 500. Если Ваша работа нас полностью устроит, возможно дальнейшее сотрудничество, т.е. постоянная работа такого типа (с 200 до 500 тИЦ).

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание игры "Угадай мелодию"

    Требуется творческий программист для создания игры. Нужен программист, который БЫ смог сделать такую игру (это пример, игра нужна немножко другая, но если пример Вы бы сделали, то и нужную игру наверное тоже) http://games.karaoke.ru/main.wap?skins=guesska_index

    Разработка игр19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поднятие тиц до 1000

    Необходимо поднять тиц сайта до 1000. Обязательно легальные методы (без бана яндексом). Тематика сайта промышленность и приборостроение. Приму предложение с самой низкой ценой. Укажите свой номер ICQ для связи.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт игры "Сапер"

    $20

    Необходимо сделать скрипт игры "Сапер" из Windows. И к ней панель редактирования и управления статистикой. Скрипт на php или java script. Внимание: смотрите на баланс проекта! Больше не предлагать!

    PHP
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт игры

    $20

    Нужно сделать скрипт игры. На php или java script. Нужен программист, который БЫ смог сделать такую игру (это пример, игра нужна немножко другая, но если пример Вы бы сделали, то и нужную игру наверное тоже) http://games.karaoke.ru/main.wap?skins=guesska_index

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash

    Нужна простенькая шапочка для сайта. Задание прежде всего не для большой выгоды, т.к. много я заплатить не смогу, а скорее для творчества! Если интересно, пишите. Буду очень благодарен!!!

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поднять тиц сайта до 1000

    Необходимо поднять тиц сайта до 1000. Обязательно легальные методы (без бана яндексом). Приму предложение с самой низкой ценой. Укажите свой номер ICQ для связи.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад