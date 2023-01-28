artemio_langepas

Frontend
Делаю качественную вёрстку из всех популярных графических редакторов.
Адаптирую сайты под различные устройства и разрешения экранов. Делаю сложные анимации с оптимальной скоростью загрузки.
Backend
Разрабатываю надёжный бэкенд с использованием современных CMS и Framework. (PHP7,8, Laravel, October CMS, CodeIgniter).
Graphic Design
- Разработка логотипов.
- Дизайн визиток, флаеров, бланков и прочей полиграфии по требованиям типографии.
- Разработка фирменного стиля.
- Разработка брендбука.
- Разработка макетов наружной рекламы.
- Дизайн социальных сетей.
Техническая поддержка
Поддерживаю проекты с технической стороны. Выступаю как центр технических компетенций. Консультирую по возникшим вопросам.
Качество гарантирую, если вдруг какие-то недочёты после исполнения работы и оплаты находятся, я их исправляю, ни куда не пропадаю.