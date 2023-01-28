artemio_langepas

Артём artemio_langepas

 
26 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontend и Backend разработчик, Graphic дизайнер.

  • Frontend
    Делаю качественную вёрстку из всех популярных графических редакторов.
    Адаптирую сайты под различные устройства и разрешения экранов. Делаю сложные анимации с оптимальной скоростью загрузки.

  • Backend
    Разрабатываю надёжный бэкенд с использованием современных CMS и Framework. (PHP7,8, Laravel, October CMS, CodeIgniter).

  • Graphic Design
    - Разработка логотипов.
    - Дизайн визиток, флаеров, бланков и прочей полиграфии по требованиям типографии.
    - Разработка фирменного стиля.
    - Разработка брендбука.
    - Разработка макетов наружной рекламы.
    - Дизайн социальных сетей.

  • Техническая поддержка
    Поддерживаю проекты с технической стороны. Выступаю как центр технических компетенций. Консультирую по возникшим вопросам.


    Качество гарантирую, если вдруг какие-то недочёты после исполнения работы и оплаты находятся, я их исправляю, ни куда не пропадаю.

Laravel