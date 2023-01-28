artemio_langepas

Frontend Делаю качественную вёрстку из всех популярных графических редакторов. Адаптирую сайты под различные устройства и разрешения экранов. Делаю сложные анимации с оптимальной скоростью загрузки.

Backend Разрабатываю надёжный бэкенд с использованием современных CMS и Framework. (PHP7,8, Laravel, October CMS, CodeIgniter).

Graphic Design - Разработка логотипов. - Дизайн визиток, флаеров, бланков и прочей полиграфии по требованиям типографии. - Разработка фирменного стиля. - Разработка брендбука. - Разработка макетов наружной рекламы. - Дизайн социальных сетей.

Техническая поддержка

Поддерживаю проекты с технической стороны. Выступаю как центр технических компетенций. Консультирую по возникшим вопросам.



Качество гарантирую, если вдруг какие-то недочёты после исполнения работы и оплаты находятся, я их исправляю, ни куда не пропадаю.