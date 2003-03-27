Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, которая содержит в себе: печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов,печать текста с отсканированных документов,сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок,аудио,видео,и других источников

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