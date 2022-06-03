artemkhmara

Создание сайтов на CMS платформе Wordpress
Доброго времени суток!
Меня зовут Артем. Я занимаюсь созданием лендингов под ключ.
Создам для Вас сайт на платформе Wordpress, включающий в себя:
- Уникальный дизайн (с учетом любых ваших пожеланий);
- Адаптивность сайта под все устройства;
- Бесплатная установка на ваш хостинг;
- Простой и понятный интерфейс для самостоятельного редактирования сайта;
- Тех поддержка в решении любых проблем с сайтом в течение всего срока эксплуатации;
- Базовая SEO-оптимизация сайта;
- Настройка форм обратной связи.
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