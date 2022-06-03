artemkhmara

Создание сайтов на CMS платформе Wordpress

Доброго времени суток!

Меня зовут Артем. Я занимаюсь созданием лендингов под ключ.

Создам для Вас сайт на платформе Wordpress, включающий в себя:

- Уникальный дизайн (с учетом любых ваших пожеланий);

- Адаптивность сайта под все устройства;

- Бесплатная установка на ваш хостинг;

- Простой и понятный интерфейс для самостоятельного редактирования сайта;

- Тех поддержка в решении любых проблем с сайтом в течение всего срока эксплуатации;

- Базовая SEO-оптимизация сайта;

- Настройка форм обратной связи.