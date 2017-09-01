artemnikiforov

Копирайтер, SMM-менеджер.

Успешно продвинул и привлек новых клиентов в два бизнеса:

1) Фитнес-клуб (@hippogrif). Основной трафик был с одноклассников. Был создан инстаграм для привлечения в фитнес-клуб более молодой аудитории.

2)Парикмахерская (@parikmaxerskaya_34). В этом проекте основной трафик шел с Instagram, полностью поменял оформление аккаунта, логотип. Долго бился за изменение имени профиля... уж очень не нравится мне "x" в названии, заказчик не согласился.

В обоих случаях настраивал таргет, работал с програмой leonGram premium. Аудитория была подобрана точно, что дало свой результат.