artemnikiforov

Артём Никифоров artemnikiforovartemnikiforov
26 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Копирайтер, SMM-менеджер.
Успешно продвинул и привлек новых клиентов в два бизнеса:
1) Фитнес-клуб (@hippogrif). Основной трафик был с одноклассников. Был создан инстаграм для привлечения в фитнес-клуб более молодой аудитории.
2)Парикмахерская (@parikmaxerskaya_34). В этом проекте основной трафик шел с Instagram, полностью поменял оформление аккаунта, логотип. Долго бился за изменение имени профиля... уж очень не нравится мне "x" в названии, заказчик не согласился.
В обоих случаях настраивал таргет, работал с програмой leonGram premium. Аудитория была подобрана точно, что дало свой результат.
Действие аккаунта приостановлено!