Эксперт по контекстной рекламе

"Моя основная цель: дать клиенту результат, измеряемый в прибыли, что станет основой для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества"

• в рекламе с 2019 года

• сертифицированный специалист

• клиенты в 30+ сферах бизнеса

• работал с бюджетами до 1 000 000 ₽

• клиенты по СНГ

• 350+ настроенных кампаний

Ознакомиться с кейсами, проверить сертификаты, а так же узнать более подробную информацию Вы можете по ссылке: https://artemnoskov.ru/