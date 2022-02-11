artemnoskov

Эксперт по контекстной рекламе
"Моя основная цель: дать клиенту результат, измеряемый в прибыли, что станет основой для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества"
• в рекламе с 2019 года
• сертифицированный специалист
• клиенты в 30+ сферах бизнеса
• работал с бюджетами до 1 000 000 ₽
• клиенты по СНГ
• 350+ настроенных кампаний
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