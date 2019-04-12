IOS Developer
- Ojective-C(XCode), C/C++C#(Visual Studio)
- XCode 5.x, IOS SDK 5.0-7.0, Interfase Builder;
- SQL Lite, CoreData
- UIKit, Cocoa
- Знание основ работы с памятью и многопоточными приложениями
- Знание принципов работы системы IOS, понимание iOS Human Interface Guidelines
- Понимание принципов ООП
- Хорошая математическая и алгоритмическая база
- Умение разбираться в чужом коде и производить читабельный код понятный другим
- Знание английского языка на уровне прочтения тех.документации
Мобильные приложения
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от $50
от 1 дня
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