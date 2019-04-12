artemoning

Артем Мельник artemoning

 
29 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
IOS Developer

- Ojective-C(XCode), C/C++C#(Visual Studio)

- XCode 5.x, IOS SDK 5.0-7.0, Interfase Builder;

- SQL Lite, CoreData

- UIKit, Cocoa

- Знание основ работы с памятью и многопоточными приложениями

- Знание принципов работы системы IOS, понимание iOS Human Interface Guidelines

- Понимание принципов ООП

- Хорошая математическая и алгоритмическая база

- Умение разбираться в чужом коде и производить читабельный код понятный другим

- Знание английского языка на уровне прочтения тех.документации

iOSXcodeSQL
Мобильные приложения
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от $50
от 1 дня
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