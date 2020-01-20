Увеличиваю прибыль бизнесу

Привет. Меня зовут Артем. Если тебе необходимо увеличить прибыль своего бизнеса, то ты зашел именно к тому, к точно знает как это сделать. Я занимаюсь бизнес развитием уже достаточно долгое время, за моими плечам было открытие ночного клуба в Санкт- Петербурге и создание своего диджитл стартапа с которым прошел в финал Сколоково и проходил акселерацию в Высшей Школе Экономике а так же несколько лет работы в смм. На данный момент я являюсь Pruduct и Project менеджером с знанием того, как использовать маркетинг, нейромаркетинг, финансовый анализ и юнит экономику для целей увеличения прибыли бизнеса.