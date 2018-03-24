artemroyal

графический дизайн, визитки, логотипы, листовки.

Здравствуйте уважаемый клиент!

Меня зовут Артём. Учусь на факультете "графический дизайн", и в целях получения опыта работы и дополнительного заработка решил работать на Freelance.

Смогу разработать для вас дизайн визитки, логотипа, листовки. Ещё занимаюсь иллюстрацией (открытки, пригласительные и др.), компьютерной графикой и рисую портреты с фотографии.

Для быстрого и комфортного выполнения работы, от вас требуется:

1. Объяснить примерно, что вы хотите видеть на макете и в каких цветах.

2. Весь текст, который будет использоваться на макете присылать мне.

3. Остальные условия обговорим с вами лично.

~ Свои идеи и эскизы я вышлю на указанную вами почту. На макетах будут присутствовать водяные знаки, исключительно для защиты от недобросовестных клиентов.

~ После получения оплаты, отправлю уже готовую работу вам на почту (без водяных знаков)

Сделаю все для того, чтобы вы остались довольны моей работой. Спасибо:)