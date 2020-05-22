Таргетолог | Интернет маркетолог
Таргетированная реклама в социальных сетях Facebook&Instagram.
Специализируюсь на настройке рекламы в социальных сетях Facebook&Instagram, считаю их топовыми и качественными источниками трафика для любого бизнеса!
- Изучаю бизнес;
- Анализирую аудиторию (аватар клиента);
- Продумываю стратегию РК Facebook и Instagram;
- Настраиваю таргетированную рекламу в Facebook и Instagram;
- Контролирую ход кампании, анализирую результаты тестов РК для дальнейшей оптимизации и масштабирования;
- Ежедневная и ежемесячная отчётность.