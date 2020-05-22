artemsdb

Артём Сдобин artemsdb

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Таргетолог | Интернет маркетолог

Таргетированная реклама в социальных сетях Facebook&Instagram.

Специализируюсь на настройке рекламы в социальных сетях Facebook&Instagram, считаю их топовыми и качественными источниками трафика для любого бизнеса! 

  • Изучаю бизнес;
  • Анализирую аудиторию (аватар клиента);
  • Продумываю стратегию РК Facebook и Instagram;
  • Настраиваю таргетированную рекламу в Facebook и Instagram;
  • Контролирую ход кампании, анализирую результаты тестов РК для дальнейшей оптимизации и масштабирования;
  • Ежедневная и ежемесячная отчётность.
Для быстрой связи со мной пишите в телеграм  https://t.me/artemsdobin