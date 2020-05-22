Таргетолог | Интернет маркетолог

Таргетированная реклама в социальных сетях Facebook&Instagram.

Специализируюсь на настройке рекламы в социальных сетях Facebook&Instagram, считаю их топовыми и качественными источниками трафика для любого бизнеса!

Изучаю бизнес;

Анализирую аудиторию (аватар клиента);

Продумываю стратегию РК Facebook и Instagram;

Настраиваю таргетированную рекламу в Facebook и Instagram;

Контролирую ход кампании, анализирую результаты тестов РК для дальнейшей оптимизации и масштабирования;

Ежедневная и ежемесячная отчётность.