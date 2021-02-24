artes_2712

Ирина Артес artes_2712

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ - КОПИРАЙТИНГ - МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Фотограф более 3-х лет. Обрабатываю фотографии быстро и качественно. Создам пресеты для Лайтрум. 

Фотографии отправляю через Облако, почту. В зависимости от количества фотографий обработаю за 1-3 дня. Учту все Ваши пожелания. 

Пишу тексты для Инстаграм, статей, сайтов, чек-листов, гайдов и тд.  Грамотность и заинтересованность людей гарантирую. 

Прошла курс в Инстраграм "Хакни менеджерство". Занимаюсь закупкой рекламы блогерам, анализирую ЦА, тематику блога, знаю все фишки дешевого продвижения в Инстаграм. Владею навыками сторизмейкера и таргетолога.

Стану Вашим менеджером:) 

Имеется медицинское и парикмахерское образование.

Портфолио

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