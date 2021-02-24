ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ - КОПИРАЙТИНГ - МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Фотограф более 3-х лет. Обрабатываю фотографии быстро и качественно. Создам пресеты для Лайтрум.
Фотографии отправляю через Облако, почту. В зависимости от количества фотографий обработаю за 1-3 дня. Учту все Ваши пожелания.
Пишу тексты для Инстаграм, статей, сайтов, чек-листов, гайдов и тд. Грамотность и заинтересованность людей гарантирую.
Прошла курс в Инстраграм "Хакни менеджерство". Занимаюсь закупкой рекламы блогерам, анализирую ЦА, тематику блога, знаю все фишки дешевого продвижения в Инстаграм. Владею навыками сторизмейкера и таргетолога.
Стану Вашим менеджером:)
Имеется медицинское и парикмахерское образование.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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