ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ - КОПИРАЙТИНГ - МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Фотограф более 3-х лет. Обрабатываю фотографии быстро и качественно. Создам пресеты для Лайтрум.

Фотографии отправляю через Облако, почту. В зависимости от количества фотографий обработаю за 1-3 дня. Учту все Ваши пожелания.

Пишу тексты для Инстаграм, статей, сайтов, чек-листов, гайдов и тд. Грамотность и заинтересованность людей гарантирую.

Прошла курс в Инстраграм "Хакни менеджерство". Занимаюсь закупкой рекламы блогерам, анализирую ЦА, тематику блога, знаю все фишки дешевого продвижения в Инстаграм. Владею навыками сторизмейкера и таргетолога.

Стану Вашим менеджером:)

Имеется медицинское и парикмахерское образование.